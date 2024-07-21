Менял женщин, терял детей, заключал фиктивный брак: будет ли Кристина Бухынбалтэ вновь счастлива с Иваном Барзиковым

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ помирились и вместе прилетели из Молдавии в Турцию. Там у пары есть свой дом и любимый пес Лео.

По словам Кристины, они в очередной раз дали шанс своим отношениям. Только девушка не помнит, какой уже по счету.

«Многие не понимают, многие осуждают, многие поддерживают, как будет дальше — время покажет! Мы все живые люди, и если не учиться на своих ошибках, то на каких тогда? Я не буду кричать о том, что мы идеальная пара, это далеко не так. Спотыкаемся, ошибаемся... и снова пытаемся что-то прорабатывать и пробовать», — отметила Кристина.

Надолго ли эти отношения, учитывая, что пара то сходится, то расходится, неизвестно. Но это еще полбеды. У Ивана уже было столько избранниц, что его буйный темперамент просто не даст ему остепениться. Давайте вспомним некоторые романы неутомимого Ивана Барзикова.

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Бесконечные романы Ивана Барзикова

Впервые Иван появился на «Доме-2» 11 ноября 2011 года. Тогда он подбивал клинья к Елене Токаревой, но та встречалась с «белым магом» реалити-шоу Венцеславом Венгржановским. Девушка не поддалась на чары Барзикова.

Потом Иван начал встречаться с темнокожей Либерж Кпадону, ушедшей из жизни в марте этого года. Их роман был похож на действующий вулкан — постоянные ссоры и столь же бурные примирения.

Через какое-то время Барзиков ушел с телестройки, точнее, его ушли из-за драки с Олегом Майами. Либерж словно «жена декабриста» последовала за ним, но совместное счастье длилось недолго. В марте 2013 года Иван в своих соцсетях сообщил о разрыве с Либерж.

Кстати, после смерти Либерж Кпадону Антон Беккужев рассказал, что девушка была беременна от Ивана, но, к сожалению, потеряла ребенка. Она очень переживала этот разрыв, что, конечно, отразилось на ее здоровье.