Менял женщин, терял детей, заключал фиктивный брак: будет ли Кристина Бухынбалтэ вновь счастлива с Иваном Барзиковым

Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ на проекте «Дом-2»  

Teleprogramma.pro рассказывает о бесконечных ссорах и примирениях пары.

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ помирились и вместе прилетели из Молдавии в Турцию. Там у пары есть свой дом и любимый пес Лео. 

По словам Кристины, они в очередной раз дали шанс своим отношениям. Только девушка не помнит, какой уже по счету. 

«Многие не понимают, многие осуждают, многие поддерживают, как будет дальше — время покажет!

Мы все живые люди, и если не учиться на своих ошибках, то на каких тогда? Я не буду кричать о том, что мы идеальная пара, это далеко не так.  Спотыкаемся, ошибаемся... и снова пытаемся что-то прорабатывать и пробовать», — отметила Кристина. 

Надолго ли эти отношения, учитывая, что пара то сходится, то расходится, неизвестно. Но это еще полбеды. У Ивана уже было столько избранниц, что его буйный темперамент просто не даст ему остепениться. Давайте вспомним некоторые романы неутомимого Ивана Барзикова. 

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Бесконечные романы Ивана Барзикова 

Впервые Иван появился на «Доме-2» 11 ноября 2011 года. Тогда он подбивал клинья к Елене Токаревой, но та встречалась с «белым магом» реалити-шоу Венцеславом Венгржановским. Девушка не поддалась на чары Барзикова. 

Потом Иван начал встречаться с темнокожей Либерж Кпадону, ушедшей из жизни в марте этого года. Их роман был похож на действующий вулкан — постоянные ссоры и столь же бурные примирения. 

Через какое-то время Барзиков ушел с телестройки, точнее, его ушли из-за драки с Олегом Майами. Либерж словно «жена декабриста» последовала за ним, но совместное счастье длилось недолго. В марте 2013 года Иван в своих соцсетях сообщил о разрыве с Либерж. 

Кстати, после смерти Либерж Кпадону Антон Беккужев рассказал, что девушка была беременна от Ивана, но, к сожалению, потеряла ребенка. Она очень переживала этот разрыв, что, конечно, отразилось на ее здоровье. 

Иван Барзиков и Либерж Кпадону. Фото: соцсети  

Однако вернемся к приключениям нашего «героя». 23 сентября 2013 года он вновь вернулся на телестройку, но был удален из-за очередной драки. 

Еще один заход на «Дом-2» состоялся в 2016 году. Тогда Иван Барзиков отметился романами сначала с Ириной Пинчук, а потом и с Мариной Африкантовой. Также какой-то период Иван встречался с Лизой Полыгаловой, которая была в него действительно влюблена. 

И перипетии отношений с Кристиной Бухынбалтэ 

В марте 2022 Иван Барзиков закрутил роман с Кристиной Бухынбалтэ, о чем пара не забыла сообщить в соцсетях. Девушка хвасталась, что счастлива, как никогда и ни с кем. 

В 2021 году внезапно выяснилось, что Иван женат на Маргарите Куксенко. Правда, этот брак оказался фиктивным и заключался ради получения российского гражданства. В начале 2023 года супруги официально развелись. 

В тот период Иван расстался с Кристиной Бухынбалтэ и вновь начал встречаться с Лизой Полыгаловой. Короткий роман привел к беременности девушки. 

Иван Барзиков не ощущал особого счастья по этому поводу. Принять малыша согласился новый избранник Полыгаловой, Илья Баженов. Но, к сожалению, произошла трагедия. Лиза Полыгалова пережила замершую беременность. 

А «блудный» Иван меж тем вернулся в родную гавань — к Кристине Бухынбалтэ. Пара даже собиралась пожениться. 

 Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ на проекте «Дом-2»  

Но в июне 2024 года Кристина вновь объявила о разрыве и уверяла подписчиков, что уж на этот раз она ставит жирную точку в отношениях с Барзиковым, просила никого не винить и уверяла, что отпускает возлюбленного с миром. Но, как мы видим, не смогла сдержать свое слово. 

Сколько продлится возобновленный роман — неизвестно. Однако Teleprogramma.pro терзают смутные сомнения, что долго. А вас? 

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