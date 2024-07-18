Как Вольф Мессинг спас сына Сталина, но не сумел спасти любимую жену

Пожалуй, ни о ком не слагалось столько мифов и легенд, как о прорицателе Вольфе Мессинге. «Творите о себе мифы, боги начинали именно так», — это высказывание, принадлежащее Станиславу Ежи Лецу, в какой-то мере можно отнести к знаменитому предсказателю и гипнотизеру.
Самые известные предсказания Вольфа Мессинга
Иногда Мессинга действительно сравнивали с Богом, поскольку отчасти он мог вмешиваться в судьбу человека. Например, спас сына Иосифа Сталина, Василия, от гибели. Так, по легенде, он предупредил Иосифа Виссарионовича о том, что его сыну лучше ехать в Челябинск на поезде.
Якобы благодаря этому факту Василий не полетел вместе с хоккейной командой BBC. В итоге самолет с игроками потерпел авиакатастрофу, а сын Сталина остался в живых. Сам Вольф Григорьевич просто не знал, какой именно самолет разобьется, а то бы предупредил и других игроков. Но, видимо, от судьбы не уйдешь.
Предсказывать судьбы Вольф Мессинг начал еще в детстве. Так, в возрасте шести лет он сказал родителям, что умрет их любимая корова. И животное действительно приказало долго жить. В другой раз он порекомендовал продавцу рыбы на рынке не беспокоиться — сосед вернет ему долг. Мужчина удивился. Откуда незнакомый мальчуган мог знать, что у него в очередной раз заняли деньги.
Широко известен случай, когда в возрасте 11 лет Вольф Мессинг отправился зайцем на поезде в Берлин. Чтобы не быть обнаруженным контролером, спрятался под лавку, однако проверяющий настиг его. От отчаяния Вольф протянул мужчине первую попавшуюся бумажку, и тот принял ее за настоящий билет. И заодно спросил, зачем Мессинг прячется под лавкой, если он не безбилетный пассажир.
Кстати, именно со сцены театра в Берлине Вольф Мессинг предсказал начало Второй мировой войны. Сделал он и другое предсказание, которое могло погубить его, — о том, что фашистский режим непременно падет. И этот факт стоит принять как неизбежность.
Вольф Мессинг в молодости. Фото: из открытых источников
Человеку, осмелившемуся заявить подобное, грозила неминуемая опасность, и поэтому он бежал в СССР. Во время Великой Отечественной войны Мессинга эвакуировали в Новосибирск, где он выступал с представлениями. Зал был битком набит людьми, жаждущими узнать судьбу своих родных и близких, воевавших на передовой. Они стремились встретиться с предсказателем лично, однако Вольф Григорьевич говорил: «Я не могу сделать счастливой одну семью и лишать надежды десять других».
Тем не менее во время представления в Новосибирском оперном театре в 1943 году Мессингу передали записку с вопросом: «Когда кончится война?» И Вольф Григорьевич назвал дату 8 мая.
Кстати, во время выступлений Мессинг вводил людей в гипноз, угадывал, какой предмет прячет человек и обычно попадал в точку, читал мысли зрителей.
В 1953 году провидец попал на прием к Сталину, чтобы озвучить свою просьбу о прекращении гонений на евреев СССР. Тот не хотел говорить на эту тему, после чего Вольф Мессинг сказал, что его собственный финал близок и из жизни он уйдет на еврейский праздник. Так и случилось. Иосифа Сталина не стало 5 марта 1953 года — в еврейский праздник Пурим.
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Как Вольф Мессинг не сумел спасти жену
Предсказывал Вольф Мессинг и точную дату смерти собственной жены. Мессинга, обладающего харизмой и природным магнетизмом, очень любили женщины. Но сближаться с ним побаивались — ведь от такого человека ничего не утаишь. И только одна из них ничего не боялась!
Вольф Мессинг с Аидой Раппопорт. Фото: из открытых источников
В 1944 году после одного из представлений в Новосибирске в дверь гримерки Вольфа Григорьевича постучали. На пороге стояла женщина, которая заявила, что нынешняя ассистентка предсказателю не подходит. А вот она, Аида Раппопорт, — другое дело. И он действительно пригласил ее в качестве ассистентки на следующий концерт.
Тогда самому Вольфу Мессингу было 45 лет, Аиде Михайловне — немного меньше, но при первой же встрече он понял: «это судьба». Она вплотную занялась делами Вольфа Григорьевича: составляла расписание гастролей, разговаривала с нужными людьми, передавала записки из зала и даже иногда выводила с концертов зрителей, которые пытались оскорбить Мессинга. А ведь скептики, предпринимавшие попытки устроить сеансы разоблачения, всегда находились!
Она окружила его заботой и любовью, и Вольф Григорьевич отвечал ей взаимностью. Он просто боготворил свою супругу. А любопытные всегда спрашивали: «Как вы можете с ним жить? Он ведь знает обо всем, что вы думаете?» Аида Раппопорт, смеясь, отвечала, что ей нечего бояться — ведь ее помыслы чисты.
Вольф Мессинг. Фото: из открытых источников
Так в любви и согласии супруги прожили 15 лет, пока в их семью не вмешался злой рок. Врачи поставили Аиде Михайловне диагноз: онкология. Женщина не хотела сдаваться на милость болезни, а продолжала сопровождать мужа на концертах. Но уже держалась с трудом.
А когда представления заканчивались, он относил ее на руках в гримерку. Вскоре Аида Раппопорт совсем слегла. Врачи пытались говорить Мессингу, что его жену можно спасти, и однажды он не выдержал и воскликнул: «Вы можете говорить это кому угодно, но только не мне. Я ведь знаю, что она умрет 2 августа 1960 года».
Перед смертью Аида Раппопорт попросила мужа не оставлять на памятнике ее даты жизни. Не любила, когда люди ходят по кладбищу и высчитывают, кто сколько прожил.
Вольф Мессинг долго не мог прийти в себя после смерти любимой жены. Выступать перед публикой он вышел только спустя год после ее ухода.
Жену провидец пережил на 14 лет. Он ушел из жизни в 1974 году, после продолжительной болезни ног. Перед операцией он попрощался с людьми, которые его окружали, поскольку знал, что больше не вернется. Но знал ли Вольф Мессинг, что слава о нем, великом и неповторимом прорицателе, переживет его на многие годы?!
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