Как Вольф Мессинг спас сына Сталина, но не сумел спасти любимую жену

Пожалуй, ни о ком не слагалось столько мифов и легенд, как о прорицателе Вольфе Мессинге. «Творите о себе мифы, боги начинали именно так», — это высказывание, принадлежащее Станиславу Ежи Лецу, в какой-то мере можно отнести к знаменитому предсказателю и гипнотизеру.

Самые известные предсказания Вольфа Мессинга

Иногда Мессинга действительно сравнивали с Богом, поскольку отчасти он мог вмешиваться в судьбу человека. Например, спас сына Иосифа Сталина, Василия, от гибели. Так, по легенде, он предупредил Иосифа Виссарионовича о том, что его сыну лучше ехать в Челябинск на поезде.

Якобы благодаря этому факту Василий не полетел вместе с хоккейной командой BBC. В итоге самолет с игроками потерпел авиакатастрофу, а сын Сталина остался в живых. Сам Вольф Григорьевич просто не знал, какой именно самолет разобьется, а то бы предупредил и других игроков. Но, видимо, от судьбы не уйдешь.

Предсказывать судьбы Вольф Мессинг начал еще в детстве. Так, в возрасте шести лет он сказал родителям, что умрет их любимая корова. И животное действительно приказало долго жить. В другой раз он порекомендовал продавцу рыбы на рынке не беспокоиться — сосед вернет ему долг. Мужчина удивился. Откуда незнакомый мальчуган мог знать, что у него в очередной раз заняли деньги.

Широко известен случай, когда в возрасте 11 лет Вольф Мессинг отправился зайцем на поезде в Берлин. Чтобы не быть обнаруженным контролером, спрятался под лавку, однако проверяющий настиг его. От отчаяния Вольф протянул мужчине первую попавшуюся бумажку, и тот принял ее за настоящий билет. И заодно спросил, зачем Мессинг прячется под лавкой, если он не безбилетный пассажир.

Кстати, именно со сцены театра в Берлине Вольф Мессинг предсказал начало Второй мировой войны. Сделал он и другое предсказание, которое могло погубить его, — о том, что фашистский режим непременно падет. И этот факт стоит принять как неизбежность.