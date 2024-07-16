«Горишь, сходишь с ума»: Билан выплеснул старую боль о жене, которой нет

На VK Fest 2024 Дима Билан сделал весьма неожиданное признание. Так, он с грустью заговорил на очень деликатную тему, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли в будущем поменять свой семейный статус.
«У меня случились в жизни некоторые ситуации, после которых пока я не планирую создавать семью. Бывает опыт разный: счастливый и не очень. Второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу», — отметил певец.
Что же такого могло случиться в судьбе Димы Билана, что он принял для себя такое кардинальное решение?
Роман Димы Билана и Елены Кулецкой
О личной жизни певца известно чрезвычайно мало. Одно время СМИ писали о его романе с моделью Еленой Кулецкой. В 2008 году артист даже обещал жениться на манекенщице, если победит в конкурсе «Евровидение».
Несмотря на то что Билан стал триумфатором этого вокального состязания, Елена так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. Потом влюбленные расстались.
Полет Димы Билана во время VK Fest 2024. Фото: соцсети певца
Ходили слухи, что эти отношения были частью пиара. Но, как рассказывала Елена в одном из своих интервью, любой выход в свет и привлечение внимания к своей персоне — это пиар, связи с общественностью. А с Димой они остались друзьями, насколько это вообще возможно после расставания. Роман просто сошел на нет.
«Вообще, у меня нет привычки сохранять какие-то дружеские отношения с бывшими и продолжать общаться. Разошлись — значит разошлись. Мы можем раз-два в год отправить друг другу СМС», — рассказывала тогда Елена Кулецкая.
Но была в жизни Димы Билана еще одна история, которая оставила в его сердце глубокий шрам.
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Дима Билан: «Но попытка не удалась, случился выкидыш»
Певец встречался с девушкой, имя которой не называет, но этот роман принес ему невыносимые страдания.
«Мы на какое-то время расстались с ней, потом встретились через года и подумали, что надо попробовать. Срок был три месяца, двойня. Я зачем-то рассказывал об этом друзьям направо и налево, — признался в одном из своих интервью Дима.
— Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка — и снова неудачно».
После этого случая певец, по собственному признанию, впал в затяжную депрессию и боролся со своей тоской с помощью алкоголя. Как рассказывал артист, он тогда успокаивал свою девушку. Но при этом сам находился в подавленном состоянии.
Дима Билан. Фото: Global Look Press
«Ты успокаиваешь ее, будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают: «А мужик, что с него взять…»
А внутри все горит, пожар, ты сходишь с ума. Начинаешь пить, и открывается ящик Пандоры, — отмечает артист.
— Я не считаю это своей проблемой номер раз, но просто был такой период, стечение обстоятельств. Это был жуткий стресс. После этого мы расстались, невозможно было смотреть друг другу в глаза».
Как признавался Дима Билан, самыми нелегкими для него выдались 2018 и 2019 год. Тогда он реально позволял себе выходить на сцену в алкогольном опьянении.
Например, этот инцидент случился во время выступления Дмитрия в Самаре. После чего артист попросил у горожан прощения и подарил городу детскую площадку.
В 2021 году подобная ситуация произошла и в Казахстане. Но и тут казахстанцы поняли и простили Диму Билана.
Вообще, многие жители СНГ желают певцу личного счастья. И в том числе Teleprogramma.pro.
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