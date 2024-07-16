«Горишь, сходишь с ума»: Билан выплеснул старую боль о жене, которой нет

На VK Fest 2024 Дима Билан сделал весьма неожиданное признание. Так, он с грустью заговорил на очень деликатную тему, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли в будущем поменять свой семейный статус.

«У меня случились в жизни некоторые ситуации, после которых пока я не планирую создавать семью. Бывает опыт разный: счастливый и не очень. Второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу», — отметил певец.

Что же такого могло случиться в судьбе Димы Билана, что он принял для себя такое кардинальное решение?

Роман Димы Билана и Елены Кулецкой

О личной жизни певца известно чрезвычайно мало. Одно время СМИ писали о его романе с моделью Еленой Кулецкой. В 2008 году артист даже обещал жениться на манекенщице, если победит в конкурсе «Евровидение».

Несмотря на то что Билан стал триумфатором этого вокального состязания, Елена так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. Потом влюбленные расстались.