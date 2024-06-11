Шоу «Дом-2» расширяет время в эфире

Шоу «Дом-2» продолжает выходить на отечественном телевидении. Теперь канал «Ю» приготовил сюрприз своим зрителям. С 10 июня на телеканале «Ю» стартовало обновление «Дома-2» — «Любовь в большом Сити» и произошло увеличение эфирного времени до трех часов с 21:00 до 00:00.

Отмечается, что один раз в неделю двум участникам проекта будет выпадать шанс заселиться в роскошные апартаменты в Москва-Сити, от куда открывается вид на город.

Им нужно за неделю найти свою любовь. Те, кто будут жить в Сити, смогут посещать рестораны и другие места, где можно устраивать свидания. Такую возможность захочет получить каждый. Однако заполучить шанс жить в шикарном номере можно будет не всем на шоу.

Увидеть новые выпуски реалити-шоу «Дом-2» «Любовь в большом Сити» можно уже сегодня в 21:00 на телеканале «Ю».