Махнула на всех рукой и ищет свою любовь на «Доме-2»: как мама Виктории Лысковец поссорилась с зятем и почему отказалась нянчить внука

На проекте «Дом-2» недавно появилась еще одна мама. Так, желание участвовать в этом реалити-шоу изъявила мама Виктории Лысковец Вероника Михайловна. А потом на передачу к ней пришел состоятельный поклонник – 41-летний бизнесмен.
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Конфликт Тиграна Салибекова с тещей
Вероника Михайловна принимала участие в нескольких выпусках «Дома-2» еще на том этапе, когда Виктория и Тигран делились снимками УЗИ будущего младенца. А мама Вики, конечно, умилялась им. Тогда Тигран Салибеков прекрасно поладил с потенциальной тещей.
Чуть позже стал решаться вопрос, какой будет свадьба: официальное торжество в ЗАГСе или большая вечеринка на телестройке. Вероника Михайловна, конечно, хотела, чтобы все было, как у людей.
Ну и Виктория в свою очередь мечтала о белом свадебном платье. Уже тогда Тиграну Салибекову начало казаться, что женщина слишком активно вмешивается в их дела. В итоге свадьба состоялась в конце 2023 года.
Ситуация усугубилась, когда в мае 2024 года на свет появился сын пары Леон. Викторию повезли в клинику прямо со съемок проекта. А уроженка Беларуси Вероника Михайловна приняла решение остаться в Москве, чтобы помогать дочери с новорожденным. Кстати, об этом маму попросила сама Виктория, тогда как Тигран был явно не в восторге от этой идеи. Он хотел, чтобы супруга отправилась в декрет.
Виктория Лысковец и Тигран Салибеков на проекте «Дом-2»
Поначалу предполагалось, что Вероника Михайловна задержится в Москве только первые несколько месяцев, чтобы заботиться о внуке. Но не тут-то было. В конце мая стало известно, что женщина хочет остаться на телестройке и построить свое собственное личное счастье.
Судьба явно не готовила Тиграна Салибекова к такому повороту. Видеть тещу на постоянной основе, да еще наблюдать за перипетиями ее личной жизни – это уж слишком!
И с каждым днем ситуация накаляется. Так, в конце июня женщина заявила, что дочь выбрала себе плохого мужа, да и еще ребенка от него родила. Это спровоцировало конфликт между Викторией и Вероникой Михайловной. В итоге Вика чуть ли не попросила маму уйти из проекта и не лезть в их семью со своим уставом.
Пока Тигран увез жену, ее брата Андрея и сына в Махачкалу. Но мама Вики не стала проливать слез из-за этой ситуации.
Вероника Лысковец на проекте «Дом-2»
Как Вероника Лысковец строит личное счастье
Как говорится, Вероника Михайловна не лыком шита. Она махнула на всех рукой и ищет свою любовь. Так, женщина хотела, чтобы на проекте появился ее муж Альберт. Но он, конечно, не изъявил такого желания.
Сейчас симпатию к Веронике Лысковец проявляет 41-летний бизнесмен Виталий Изилаев. Когда-то он хотел стать актером, но не продвинулся дальше эпизодов. И, видимо, теперь Виталий реализует свою мечту отчасти посредством популярного телепроекта.
Двигает ли им только расчет, или симпатия к Вероники Лысковец действительно имеет место быть – покажет время.
А Teleprogramma.pro желает Веронике Михайловне личного счастья!
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