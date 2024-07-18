Махнула на всех рукой и ищет свою любовь на «Доме-2»: как мама Виктории Лысковец поссорилась с зятем и почему отказалась нянчить внука

На проекте «Дом-2» недавно появилась еще одна мама. Так, желание участвовать в этом реалити-шоу изъявила мама Виктории Лысковец Вероника Михайловна. А потом на передачу к ней пришел состоятельный поклонник – 41-летний бизнесмен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Конфликт Тиграна Салибекова с тещей

Вероника Михайловна принимала участие в нескольких выпусках «Дома-2» еще на том этапе, когда Виктория и Тигран делились снимками УЗИ будущего младенца. А мама Вики, конечно, умилялась им. Тогда Тигран Салибеков прекрасно поладил с потенциальной тещей.

Чуть позже стал решаться вопрос, какой будет свадьба: официальное торжество в ЗАГСе или большая вечеринка на телестройке. Вероника Михайловна, конечно, хотела, чтобы все было, как у людей.

Ну и Виктория в свою очередь мечтала о белом свадебном платье. Уже тогда Тиграну Салибекову начало казаться, что женщина слишком активно вмешивается в их дела. В итоге свадьба состоялась в конце 2023 года.

Ситуация усугубилась, когда в мае 2024 года на свет появился сын пары Леон. Викторию повезли в клинику прямо со съемок проекта. А уроженка Беларуси Вероника Михайловна приняла решение остаться в Москве, чтобы помогать дочери с новорожденным. Кстати, об этом маму попросила сама Виктория, тогда как Тигран был явно не в восторге от этой идеи. Он хотел, чтобы супруга отправилась в декрет.