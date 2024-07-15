Волочкова в образе жар-птицы, Кадышева в розовом и полет Билана: звезды удивили народ

Нынешний молодежный фестиваль VK Fest можно сравнить с настоящим звездопадом. Так, число его звездных гостей превысило все ожидания, чего не бывало на прошлогодних событиях. Мероприятие, проходившее в парке «Лужники», длилось на протяжении двух выходных. Кто же из артистов удивил зрителей и в чем появился на публике? Узнала Teleprogramma.pro.
SHAMAN обещал «ответку» за блокировку YouTube
Открыл фестиваль певец SHAMAN, выбравший демократичный стиль — черную рубашку и джинсы. Перед выступлением артиста журналисты поинтересовались у него, как он все успевает, на что певец ответил, что его любовь к музыке — это не талант, а одержимость. Также артист прокомментировал недавнюю блокировку своего YouTube-канала.
По словам SHAMAN, скоро от него последует «ответка», о которой узнает весь мир.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
Надежда Кадышева после предполагаемой пластической операции
Безусловно, зрителей удивила Надежда Кадышева. Так, она появилась перед публикой вместе с 40-летним сыном Григорием Костюком, который по совместительству является ее концертным директором. Дуэт исполнил песню «Плывет веночек», который стал вирусным в соцсетях.
Надежда облачилась в пышное платье розового цвета, расшитое камнями и стразами. Также изюминкой образа стали большие цветы на подоле наряда, а также головной убор и ожерелье на шее знаменитости.
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Надежда Кадышева. Фото: соцсети Надежды Кадышевой
Недавно, по слухам, Надежда Никитична сделала подтяжку лица и блефаропластику. Говорят, эта операция могла обойтись артистке в миллион рублей.
Анастасия Волочкова назвала Кадышеву легендой
Кстати, о дружбе с Надеждой Кадышевой заговорила и балерина Анастасия Волочкова, которая тоже стала гостьей VK Fest. По словам артистки, ее шоу «Одержимость» проходило в Театре Кадышевой. Кроме того, Анастасия назвала свою старшую коллегу по цеху легендой.
Сама Анастасия пришла на мероприятие в красно-золотом коротком сценическом платье с экстравагантным головным убором.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Iova в образе стула
Самым необычным образом фестиваля можно назвать лук певицы Iova.Так, она явилась на молодежный фестиваль в образе… стула. На груди артистки красовалась спинка, а на бедрах расположились ножки. Образ породил множество фривольных шуток о том, что мужчины не отказались бы отдохнуть на таком стуле.
Катя Iova. Фото: соцсети певицы
По-настоящему зажег дуэт Instasamka и Лолита Милявская. Первая вышла на сцену в красном леопардовом платье. Лицо звезды прикрывала черная вуаль. Лолита же выбрала для молодежного фестиваля ярко-оранжевую кофту и белые брюки клеш. Звезды исполнили хит Лолиты «На Титанике» в новой обработке.
Instasamka. Фото: соцсети певицы
Певица Нюша для выхода в свет выбрала стильный брючный костюм в полосочку.
Нюша. Фото: соцсети певицы
Дима Билан: «У меня в жизни случались некоторые ситуации, после которых я не планирую создавать семью»
А вот певец Дима Билан поразил тем, что пролетел над сценой фестиваля под свой хит «На берегу неба». И не просто пролетел, а даже сделал кувырок в воздухе. Конечно, со страховкой.
В беседе с журналистами артист сделал откровенное признание о личной жизни. Представители прессы начали расспрашивать Диму, не планирует ли он создать в этом году семью.
Сначала Дима Билан рассказал о родителях и сестрах. Оказывается, у артиста две сестры, одна из которых на 14 лет младше. И, будучи подростком, Дима Билан нянчил ее, ездил за молочной продукцией и выполнял множество других обязанностей по уходу за младенцем.
Дима Билан в полете. Фото: соцсети певца
Что же касается своей собственной семьи, то Дима признался вот в чем:
«У меня случились в жизни некоторые ситуации, после которых пока я не планирую создавать семью. Бывает опыт разный: счастливый и не очень. Второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу», — сказал певец.
Сергей Бурунов: «Дальше уже «Бригада»
А вот Сергей Бурунов поделился своим мнением по поводу второго сезона сериала «Слово пацана».
Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press
«Это вопрос, наверное, не ко мне. Но, честно, не хотел бы. Поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени — с 86 по 89 год. Потому что дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла», — заявил Бурунов.
Подсчитано, что за время проведения VK Fest в Красноярске, Уфе, «Сириусе», Санкт-Петербурге и Москве он собрал 277 артистов и вошел в книгу рекордов России.
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