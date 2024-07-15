Волочкова в образе жар-птицы, Кадышева в розовом и полет Билана: звезды удивили народ

Дима Билан. Фото: Global Look Press  

Молодежный фестиваль собрал целую плеяду звездных гостей.

Нынешний молодежный фестиваль VK Fest можно сравнить с настоящим звездопадом. Так, число его звездных гостей превысило все ожидания, чего не бывало на прошлогодних событиях. Мероприятие, проходившее в парке «Лужники», длилось на протяжении двух выходных. Кто же из артистов удивил зрителей и в чем появился на публике? Узнала Teleprogramma.pro.

SHAMAN обещал «ответку» за блокировку YouTube

Открыл фестиваль певец SHAMAN, выбравший демократичный стиль — черную рубашку и джинсы. Перед выступлением артиста журналисты поинтересовались у него, как он все успевает, на что певец ответил, что его любовь к музыке — это не талант, а одержимость. Также артист прокомментировал недавнюю блокировку своего YouTube-канала.

По словам SHAMAN, скоро от него последует «ответка», о которой узнает весь мир.    

SHAMAN. Фото: Global Look Press   

Надежда Кадышева после предполагаемой пластической операции 

Безусловно, зрителей удивила Надежда Кадышева. Так, она появилась перед публикой вместе с 40-летним сыном Григорием Костюком, который по совместительству является ее концертным директором. Дуэт исполнил песню «Плывет веночек», который стал вирусным в соцсетях. 

Надежда облачилась в пышное платье розового цвета, расшитое камнями и стразами. Также изюминкой образа стали большие цветы на подоле наряда, а также головной убор и ожерелье на шее знаменитости. 

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Недавно, по слухам, Надежда Никитична сделала подтяжку лица и блефаропластику. Говорят, эта операция могла обойтись артистке в миллион рублей.   

Анастасия Волочкова назвала Кадышеву легендой 

Кстати, о дружбе с Надеждой Кадышевой заговорила и балерина Анастасия Волочкова, которая тоже стала гостьей VK Fest. По словам артистки, ее шоу «Одержимость» проходило в Театре Кадышевой. Кроме того, Анастасия назвала свою старшую коллегу по цеху легендой.

Сама Анастасия пришла на мероприятие в красно-золотом коротком сценическом платье с экстравагантным головным убором. 

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой  

Iova в образе стула 

Самым необычным образом фестиваля можно назвать лук певицы Iova.Так, она явилась на молодежный фестиваль в образе… стула. На груди артистки красовалась спинка, а на бедрах расположились ножки. Образ породил множество фривольных шуток о том, что мужчины не отказались бы отдохнуть на таком стуле.  

Катя Iova. Фото: соцсети певицы  

По-настоящему зажег дуэт Instasamka и Лолита Милявская. Первая вышла на сцену в красном леопардовом платье. Лицо звезды прикрывала черная вуаль. Лолита же выбрала для молодежного фестиваля ярко-оранжевую кофту и белые брюки клеш. Звезды исполнили хит Лолиты «На Титанике» в новой обработке. 

Instasamka. Фото: соцсети певицы  

Певица Нюша для выхода в свет выбрала стильный брючный костюм в полосочку. 

Нюша. Фото: соцсети певицы   

Дима Билан: «У меня в жизни случались некоторые ситуации, после которых я не планирую создавать семью» 

А вот певец Дима Билан поразил тем, что пролетел над сценой фестиваля под свой хит «На берегу неба». И не просто пролетел, а даже сделал кувырок в воздухе. Конечно, со страховкой. 

В беседе с журналистами артист сделал откровенное признание о личной жизни. Представители прессы начали расспрашивать Диму, не планирует ли он создать в этом году семью. 

Сначала Дима Билан рассказал о родителях и сестрах. Оказывается, у артиста две сестры, одна из которых на 14 лет младше. И, будучи подростком, Дима Билан нянчил ее, ездил за молочной продукцией и выполнял множество других обязанностей по уходу за младенцем. 

Дима Билан в полете. Фото: соцсети певца  

Что же касается своей собственной семьи, то Дима признался вот в чем: 

«У меня случились в жизни некоторые ситуации, после которых пока я не планирую создавать семью. Бывает опыт разный: счастливый и не очень. Второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу», — сказал певец.

Сергей Бурунов: «Дальше уже «Бригада» 

А вот Сергей Бурунов поделился своим мнением по поводу второго сезона сериала «Слово пацана». 

Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press  

«Это вопрос, наверное, не ко мне. Но, честно, не хотел бы. Поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени — с 86 по 89 год. Потому что дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла», — заявил Бурунов. 

Подсчитано, что за время проведения VK Fest в Красноярске, Уфе, «Сириусе», Санкт-Петербурге и Москве он собрал 277 артистов и вошел в книгу рекордов России.  

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