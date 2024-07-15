Волочкова в образе жар-птицы, Кадышева в розовом и полет Билана: звезды удивили народ

Нынешний молодежный фестиваль VK Fest можно сравнить с настоящим звездопадом. Так, число его звездных гостей превысило все ожидания, чего не бывало на прошлогодних событиях. Мероприятие, проходившее в парке «Лужники», длилось на протяжении двух выходных. Кто же из артистов удивил зрителей и в чем появился на публике? Узнала Teleprogramma.pro.

SHAMAN обещал «ответку» за блокировку YouTube

Открыл фестиваль певец SHAMAN, выбравший демократичный стиль — черную рубашку и джинсы. Перед выступлением артиста журналисты поинтересовались у него, как он все успевает, на что певец ответил, что его любовь к музыке — это не талант, а одержимость. Также артист прокомментировал недавнюю блокировку своего YouTube-канала.

По словам SHAMAN, скоро от него последует «ответка», о которой узнает весь мир.