Обиделась на папу? Зачем на самом деле дочь Филиппа Киркорова активно наживает себе армию хейтеров

Филипп Киркоров отправил детей за границу в частную школу, однако проблем от этого у него не убавилось. Даже наоборот, 12-летняя дочь поп-короля дорвалась до соцсетей и теперь регулярно шлет папе приветы, которые обсуждает вся страна. В частности, Алла-Виктория обыграла знаменитый скандал с «розовой кофточкой» 2004 года.
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Самой девочки на момент инцидента даже не было в планах - она 2011 года рождения. И теперь пользователи Сети гадают, с чем связан интерес современного ребенка к давно забытым событиям. Teleprogramma.pro попыталась разобраться в дворцовых интригах знаменитого семейства.
Для благородных девиц
Журналистам удалось раскопать, куда Филипп Киркоров отправил детей получать образование. Оба набираются ума в известной международной школе Swiss International Scientific School в Дубае. Примечательно, что полный пансион подразумевает раздельное проживание мальчиков и девочек. После уроков дети тусуются среди своих.
Несмотря на окружающую роскошь, режим в школе строгий. Подъем - в 6:40, отбой - в 22:00. Соблюдается гигиена сна, например, в 21:30 гаджеты становятся вне закона. Свободное время школьники могут организовать себе, особо не сдерживая фантазию. Им доступны кружки, экскурсии, спорт, лаборатории и прочее. Обходится поп-королю это все дорого - 5 589 000 рублей в год за одного ребенка.
Хобби Аллы-Виктории
Так случилось, что как проводит фри-тайм Алла Виктория в курсе огромное количество интернет-пользователей. Девочка начала записывать ролики и быстро сообразила, что пародируя отца, просмотров она насобирает больше.
Журналистам удалось раскопать, куда Филипп Киркоров отправил детей получать образование. Фото: Global Look Press
Для последнего вайна она нарисовала бороду, подвела глаза и вспомнила знаменитую историю, когда Филипп оскорбил журналистку в розовой кофточке. В пантомиме не обошлось и без мата, а в Сети к единому мнению по этому вопросу не пришли.
Евсеева Наталья Ilinskaya_NV: «Чем чаще она появляется в сети, тем больше вопросов к ее воспитанию и адекватности».
Анастасия Конева: «Какой кошмар».
Лея: «Ребенок не понимает, попросили и сделала. Это возраст, когда друзья всех дороже, это пройдет!»
Татьяна Панфилова: «То-ли еще будет».
АК: «Вырастил себе детей, теперь получает по заслугам».
Ольга: «Ой, да перестаньте! Ребенок, как ребенок! У некоторых дети, просто ад! Вспомните свое детство, тоже не подарок кто-то был. Цыплят по осени считают!»
Евгения: «Природа на детях отдыхает. Скудоумие на лицо».
СМК: «Может, посмотрев это, папа задумается, как, когда и что нужно говорить и делать в эпоху интернета, имея детей-подростков».
Ангелина: «Она такая смешная, даже мимика как у отца. Ох, устроит она ему сладкую жизнь, девочка с характером в папу».
Персик: «Некогда ему воспитанием заниматься, а цветочки отцветают - плоды созревают».
Ценное мнение
По официальной версии, Алла-Виктория и Мартин отправились в Дубай подальше от школьной травли. Ведь, как успела напомнить дочь, Киркоров знаменит не только (и не столько) хитами, сколько скандалами. А в школе бывает непросто тем, чей отец может войти не в ту дверь.
Вот только сейчас звездный ребенок наживает себе армию хейтеров собственными усилиями, а не выходками отца. При этом бытует мнение, что строптивая девочка в обиде на папу. Недавно Филипп Бедросович дал интервью, в котором признался, что не собирается содержать детей всю жизнь. На этом фоне интернет-пользователи предположили, что певец сократил выдачу «карманных денег», чтобы начать прививать отпрыскам (в дубайской школе) финансовую самостоятельность.
Звездный ребенок наживает себе армию хейтеров собственными усилиями. Фото: Global Look Press
Возможно оно и так. Однако психолог не увидел в поведении Аллы-Виктории желание насолить родителю. Он отметил, что девочка росла в экстравагантной семье, а сейчас начинает искать себя в новых условиях. Специалист не нашел признаков, говорящих о том, что ребенку нужно корректировать поведение, а Филиппу - хвататься за голову.
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