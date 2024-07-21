Обиделась на папу? Зачем на самом деле дочь Филиппа Киркорова активно наживает себе армию хейтеров

Филипп Киркоров отправил детей за границу в частную школу, однако проблем от этого у него не убавилось. Даже наоборот, 12-летняя дочь поп-короля дорвалась до соцсетей и теперь регулярно шлет папе приветы, которые обсуждает вся страна. В частности, Алла-Виктория обыграла знаменитый скандал с «розовой кофточкой» 2004 года.

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Самой девочки на момент инцидента даже не было в планах - она 2011 года рождения. И теперь пользователи Сети гадают, с чем связан интерес современного ребенка к давно забытым событиям. Teleprogramma.pro попыталась разобраться в дворцовых интригах знаменитого семейства.

Для благородных девиц

Журналистам удалось раскопать, куда Филипп Киркоров отправил детей получать образование. Оба набираются ума в известной международной школе Swiss International Scientific School в Дубае. Примечательно, что полный пансион подразумевает раздельное проживание мальчиков и девочек. После уроков дети тусуются среди своих.

Несмотря на окружающую роскошь, режим в школе строгий. Подъем - в 6:40, отбой - в 22:00. Соблюдается гигиена сна, например, в 21:30 гаджеты становятся вне закона. Свободное время школьники могут организовать себе, особо не сдерживая фантазию. Им доступны кружки, экскурсии, спорт, лаборатории и прочее. Обходится поп-королю это все дорого - 5 589 000 рублей в год за одного ребенка.

Хобби Аллы-Виктории

Так случилось, что как проводит фри-тайм Алла Виктория в курсе огромное количество интернет-пользователей. Девочка начала записывать ролики и быстро сообразила, что пародируя отца, просмотров она насобирает больше.