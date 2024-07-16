Дочь Киркорова, «затроллившую» отца, оправдал психолог Барабанов: «В этом нет оскорбления»

В Сети это видео растиражировали паблики с пометкой «дочь Киркорова затроллила отца». Однако клинический психолог Родион Барабанов убежден в обратном: наследница народного артиста прекрасно воспитана и вовсе не смеется над отцом, а оказывает ему пиар-поддержку.

«То, что ребенок освоил «Тикток», — это замечательно. Любой медиаресурс можно перевести в позитивное русло, главное — не вести блоги бесцельно. Вместо того, чтобы осуждать, родителю лучше поддержать свое чадо и, например, сказать: «Ты классно готовишь, давай не будем снимать тупые блоги, а будем выкладывать веселые рилс с кулинарией». Это и делает Алла-Виктория. У нее хорошо получается взаимодействовать с публикой и пародировать отца. А в том, что она записывает шутки про своего родителя, ничего плохого я не вижу. Она из публичной, экстравагантной и эксцентричной семьи. И тоже пытается приобщиться к популярности своего папы, примеряя его образ на себя. У нее это получается смешно, выглядит это по-детски мило, непосредственно и искренне, совсем не пошло. В этом нет никакого оскорбления, она своими действиями не очерняет, не оскорбляет, не попирает авторитет отца», — сказал психолог.

Родион Барабанов заметил, что Филипп Киркоров склонен к самоиронии, ведь он до сих пор то и дело говорит о том, что «зашел не в ту дверь», поэтому шутку дочери расценит наверняка адекватно.

«Поведение Аллы-Виктории не требует никакой проработки. Она знает, как себя вести в разных ситуациях. На светских мероприятиях она скромная и тихая, а в своем тиктоке — веселая девочка. И, кстати, перед камерой многие люди выглядят более непосредственными, чем в жизни», — добавил эксперт.

Родион Барабанов считает, что видео Аллы-Виктории про отца — отличный пиар для него, поскольку она делает контент для молодого населения. «Плюс у ребенка звезды такой величины есть свой контент-мейкер, и все действия на камеру, скорее всего, подконтрольны. Филипп, я уверен, в курсе того, что снимает его дочь», — высказался психолог.