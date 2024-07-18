Киркоров платит 11 млн рублей в год за обучение дочки и сына в школе в Дубае

Филипп Киркоров уже давно стал папой. Он воспитывает 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина. Артист старается давать своим наследникам все самое лучшее. Примечательно, что еще недавно дети учились в Москве в частной школе, но потом певец решил отправить их за границу.

Первое время он хранил в тайне, где они учатся. Но оказалось, что дети ходят в элитную школу в Дубае. Раньше звезде их учеба обходилась от 800 тысяч до 1,5 млн рублей в год. Теперь за двоих детей он отдает 11 млн рублей в год.

Причиной того, что Киркоров решил их увезти стало то, что в Подмосковной школе сын часто слышали неприятные слова в свой адрес. Обидные слова слышала и Алла-Виктория.

В декабре прошлого года певец сам рассказывал, что происходит: «Иногда мои приходят с вопросами. Например: «Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?» Это было в моем интервью Собчак. Я говорю: «Деточка, ну это шоу-бизнес, тетя не со зла». А она: «Как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня дразнят в школе!»

Оказалось, что теперь дети артиста обучаются в Swiss International Scientific School. Это швейцарская международная частная школа, где могут учиться дети с 3 до 18 лет на дневном обучении. Также набирают людей на полный пансион — с 11 до 18 лет.

Там максимально комфортно, как в дорогом отеле. Ученики носят форму, питаются в столовой, где шведский стол. Проживают дети в комнате по одному или по двое человек. Преподаватели после занятий приходят к ним и помогают делать домашние задания, а также могут поговорить на интересующие темы. Мальчики и девочки живут в разных корпусах.

После уроков можно отдыхать или отправится на кружки, экскурсии, занятия по профориентации. Есть в школе общая комната, где ученики смотрят кино, играют в настольный теннис или другие игры. Там есть также 50-метровый бассейн олимпийского стандарта, баскетбольные площадки, теннисные корты, поле для футбола, беговые дорожки, танцевальные и музыкальные студии, пишет KP.RU.