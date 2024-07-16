Дочь Филиппа Киркорова спародировала отца, повторив его скандальные высказывания

Филипп Киркоров не раз оказывался в центре скандалов. Он ругался как с коллегами, так и с обычными людьми. В 2004 году певец на пресс-конференции в Ростове поругался с журналисткой Ириной Ароян. Он заявил, что его раздражает ее «розовая кофточка». Артист грубо отчитал ее. Спустя время он все же принес ей извинения за этот инцидент. Сейчас его дети Мартин и Алла-Виктория Киркорова становятся все старше. Недавно певец отдал их в школу в Дубае.

12-летняя Алла-Виктория Киркорова все чаще показывает свой характер. Она решила снять шуточный ролик, спародировав отца. Девочка нарисовала себе бороду и подвела глаза черным карандашом. Она наложила звук, где Филипп Киркоров отчитывает жуналистку. При этом Алла-Виктория стучала по столу и делала грозный вид.