Филипп Киркоров нарушил обещание и отметил 57-летие в своем особняке

30 апреля поп-королю ФилиппУ Киркорову исполнилось 57 лет. Филипп Киркоров нарушил ранее данное обещание и закатил вечеринку в своем особняке. Ранее же он говорил, что не будет устраивать празднеств 30 апреля, поскольку в этот день ровно 30 лет назад не стало его мамы.
Но судя по всему, Филипп Киркоров легко меняет собственные планы.
Празднование проходило в его доме, где был накрыт шикарный стол и присутствовало множество гостей. Среди них были Давид Манукян, Григорий Лепс, Наташа Королева, Яна Рудковская, Ани Лорак и другие.
Накрытый стол и гости в доме Филиппа Киркорова. Фото: скрин соцсети Филиппа Киркорова
Бедрос Киркоров, 91-летний отец именинника, произнес тост в честь своего сына. Он поблагодарил всех присутствующих за поддержку и любовь, которую они всегда проявляют к Филиппу.
Торт в виде дракона на вечеринке Филиппа Киркорова. Фото: скрин соцсети Филиппа Киркорова
Весь вечер гости веселились, пели песни и наслаждались обществом друг друга. Главной фишкой торжества стал торт в виде статуи «золотого» дракона. Вынос торта стал настоящим шоу. Его сначала поджигали, окутанный дымом, он создавал впечатление огнедышащего.
Филипп Киркоров угощал тортом звездных гостей под их аплодисменты.
Необычный десерт, поражающий воображение, стал настоящим украшением и кульминацией праздника поп-короля.