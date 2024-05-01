Филипп Киркоров нарушил обещание и отметил 57-летие в своем особняке

30 апреля поп-королю ФилиппУ Киркорову исполнилось 57 лет. Филипп Киркоров нарушил ранее данное обещание и закатил вечеринку в своем особняке. Ранее же он говорил, что не будет устраивать празднеств 30 апреля, поскольку в этот день ровно 30 лет назад не стало его мамы.

Но судя по всему, Филипп Киркоров легко меняет собственные планы.

Празднование проходило в его доме, где был накрыт шикарный стол и присутствовало множество гостей. Среди них были Давид Манукян, Григорий Лепс, Наташа Королева, Яна Рудковская, Ани Лорак и другие.

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