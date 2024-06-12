Отправивший детей учиться за границу Киркоров восхитился природой России: «Как же здесь красиво!»

Филипп Киркоров давно живет в России. Он построил большой особняк, а также обеспечил недвижимостью детей: 12-летнюю Аллу-Викторию Киркорову и 11-летнего Мартина Киркорова. Однако недавно Филипп Киркоров отправил наследников учится за границу. Об этом рассказывал отец артиста Бедрос Киркоров, который скучает по своим внукам. Пока король отечественной поп-сцены не раскрывает, в какой стране находятся его дети. Зато рассказал, что 12 июня поехал в Подмосковье. Он выложил кадры, на которых запечатлен во время прогулки у озера.

Неожиданно Филипп Бедросович стал петь оды стране в День России.