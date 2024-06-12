Отправивший детей учиться за границу Киркоров восхитился природой России: «Как же здесь красиво!»

Филипп Киркоров давно живет в России. Он построил большой особняк, а также обеспечил недвижимостью детей: 12-летнюю Аллу-Викторию Киркорову и 11-летнего Мартина Киркорова. Однако недавно Филипп Киркоров отправил наследников учится за границу. Об этом рассказывал отец артиста Бедрос Киркоров, который скучает по своим внукам. Пока король отечественной поп-сцены не раскрывает, в какой стране находятся его дети. Зато рассказал, что 12 июня поехал в Подмосковье. Он выложил кадры, на которых запечатлен во время прогулки у озера.
Неожиданно Филипп Бедросович стал петь оды стране в День России.
Филипп Киркоров в восторге от страны. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
«Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво», — сказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров был в джинсах и потертой парке. Артист наблюдал за перемещением солнца. Киркоров недавно сделал новую стрижку. Поклонники не могут привыкнуть к такой резкой смене имиджа. Этот ролик многие стали критиковать. Звезду упрекнули в том, что у него есть недвижимость в США.
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