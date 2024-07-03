«Карнавал радуется, что Саша не ее забота»: в Сети уверены, что Сысоева бросит Стоуна раньше его дня рождения

Когда-то Валя Карнавал и Саша Стоун были парой. Чувства между ними разгорелись на проекте «Звезды в Африке», и пылкий мужчина вскоре сделал девушке предложение. Однако до свадьбы дело не дошло. Карнавал бросила парня в его день рождения.

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На реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» Стоун прибыл вместе с Надеждой Сысоевой — в качестве ее бойфренда. Для телезрителей это послужило поводом для шуток в духе «не может без девушки на проекте» и только. Никто не думал, что дуэт Сысоева – Стоун привлечет к себе столько внимания. Но горячая пара стала чуть ли не основными ньюсмейкерами, побив все антирекорды по количеству хейтеров и призывам к отмене.

Два сапога пара

Не сказать, что Надя Сысоева до проекта была у всех на слуху. Даже сейчас, когда ее профиль атакует огромное количество возмущенных людей, у нее нет и миллиона подписчиков (882 тыс.). Она позиционирует себя как актриса юмористического жанра, певица и телеведущая.

Поклонники Comedy Woman, возможно, помнят ее персонаж — глупенькую Наденьку, вобравшую в себя все стереотипы о блондинках. Но это в прошлом. Теперь она отыгрывает достаточно противоречивую роль на шоу, участвуя на подтанцовке в коалиции под предводительством Оксаны Самойловой. В третьем выпуске она проявила свой талант, перекривляв Аню Седокову, к которой приревновала Сашу Стоуна.