«Карнавал радуется, что Саша не ее забота»: в Сети уверены, что Сысоева бросит Стоуна раньше его дня рождения

Когда-то Валя Карнавал и Саша Стоун были парой. Чувства между ними разгорелись на проекте «Звезды в Африке», и пылкий мужчина вскоре сделал девушке предложение. Однако до свадьбы дело не дошло. Карнавал бросила парня в его день рождения.
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На реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» Стоун прибыл вместе с Надеждой Сысоевой — в качестве ее бойфренда. Для телезрителей это послужило поводом для шуток в духе «не может без девушки на проекте» и только. Никто не думал, что дуэт Сысоева – Стоун привлечет к себе столько внимания. Но горячая пара стала чуть ли не основными ньюсмейкерами, побив все антирекорды по количеству хейтеров и призывам к отмене.
Два сапога пара
Не сказать, что Надя Сысоева до проекта была у всех на слуху. Даже сейчас, когда ее профиль атакует огромное количество возмущенных людей, у нее нет и миллиона подписчиков (882 тыс.). Она позиционирует себя как актриса юмористического жанра, певица и телеведущая.
Поклонники Comedy Woman, возможно, помнят ее персонаж — глупенькую Наденьку, вобравшую в себя все стереотипы о блондинках. Но это в прошлом. Теперь она отыгрывает достаточно противоречивую роль на шоу, участвуя на подтанцовке в коалиции под предводительством Оксаны Самойловой. В третьем выпуске она проявила свой талант, перекривляв Аню Седокову, к которой приревновала Сашу Стоуна.
Надежда Сысоева проявилась не лучшим образом на проекте, считают в Сети. Фото: пресс-служба ТНТ
Стоун, к слову, тот еще «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Александр Зарубин — боец, блогер, актер, певец и телеведущий. У него почти 2,5 млн фолловеров, часть которых подписалось на него из-за Вали Карнавал. Сейчас на его странице, и на странице Сысоевой творится непостижимая вакханалия — но положительных комментариев нет.
aizhamalaem: «У Нади никогда столько комментариев не было под постами. Антиреклама тоже реклама».
totos: «И после вы, Надежда, хотите продолжать успешную работу на проектах и ТВ? Вас отменить надо».
darima: «Она походу не знает, как отключить комментарии».
adelichkaal: «Стоун реально думает, что он крутой?»
assolga: «Низко, подло, вульгарно и ужасно. Так себя еще никто не вел на реалити».
Саша Стоун разочаровал своих подписчиков. Фото: пресс-служба ТНТ
Нездоровые отношения
Отдельная категория комментариев посвящена Наде и Саше как паре. Диванные психологи видят что угодно, только не союз двух взрослых людей.
owiowi: «Надя, подскажите, вы сейчас какой класс проходите с Александром, а то вы кажитесь не очень социализированными».
luuchiczu: «У Вали Карнавал где-то там дикий испанский стыд за то, что когда-то связалась с этим истеричкой».
romaha73: «На таких не женятся, с такими не живут, от таких бегут. Злоба вас разъедает и скоро разъест окончательно».
diankk: «Надежда, зачем вы пришли на передачу с сыном?»
litvienko_22: «Да сама Седокова ему что там сказала, а он сразу пошел хвалиться. Честно, жалкий».
mironrious: «Бедная психика Вали, с двух серий уже хочется к психологу сходить».
im_lyubov3: «Маленький, закомплексованный и обиженный мальчик. Со своей мамой истеричкой».
krykovamargarita: «Где-то тихо радуется Валя Карнавал, теперь Стоун это не ее забота».
vikki: «Самая бесячая пара в истории реалити».
В Сети разносят отношения Саша Стоуна и Нади Сысоева. Фото: пресс-служба ТНТ
Огонь, вода и медные трубы
Интернет-пользователи, которые гордо записали себя в хейтеры пары Сысоева – Стоуна, не могут сойтись лишь в одном. Одни считают, что эти отношения не переживут свалившегося испытания, другие же уверены, что это их только сплоит. В любом случае день рождения у Стоуна в этом году уже был (13 апреля). Так что если Надя его и бросит, то не так эпично, как Валя Карнавал.
alejxzandra: «Ждем расставания».
olyachelnokova3: «Вы со Стоуном стоите друг друга, совет вам да любовь пожизненно. Уберегите других мужчин и женщин от своих персон».
andrea: «Да расстанутся на проекте, контракт закончится».
Id_minas: «Нашли друг друга, что сказать».
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