Саша Стоун — о шоу «Выжить в Дубае»: «Люди видят не то, что нужно»

Саша Стоун является блогером и спортсменом, но он стал особенно известным, когда принял участие в шоу «Звезды в Африке». Тогда он встретил Валю Карнавал, с которой стал встречаться. Они даже начали готовиться к свадьбе, но потом расстались. После этого Саша стал сниматься в кино и посещать разные передачи. Он недавно стал участником шоу «Выжить в Дубае» вместе с новой возлюбленной Надеждой Сысоевой. У него сразу возник конфликт с Викторией Боней.

У Саши Стоуна также случились ссоры с Анной Седоковой. Певица была поражена, когда узнала от Сысоевой, что якобы оказывала знаки внимания Стоуну. Блогер заявил, что больше участвовать в таких проектах не намерен.

«Я бы еще раз не согласился на участие в реалити-шоу. С такими проектами мы закончили, вы больше не увидите нас в реалити. Это не та дорога, по которой мы хотим идти и развиваться. К сожалению, на экране показывается не та картина, люди видят не то, что нужно», — пояснил Саша.

Также он признался, что сложнее всего ему было из-за отсутствия хорошего питания. Блогер похудел на 8 килограммов, так как не всегда на шоу удавалось поесть досыта. Почти каждый день команде нужно было добывать еду, если они не попадали в отель. По словам Саши Стоуна, от голода он превращается в психа, пишет VOICE.