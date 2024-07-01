Валя Карнавал объяснила, почему ушла от Саши Стоуна: «Говорил, что для меня карьера на первом месте, а ему нужны дети, семья»

Валя Карнавал является одной из самых известных персон в России. Она певица и блогер, за жизнью которой следят миллионы поклонников. Артистка в свои 22 года уже несколько раз была в отношениях. Она едва не сыграла свадьбу с Сашей Стоуном. Они познакомились на шоу «Звезды в Африке», а потом стали встречаться. Уже спустя несколько месяцев спортсмен сделал предложение избраннице. Поэтому многие были поражены, когда пара рассталась.

На этот раз в интервью Валя рассказала, что произошло. Она призналась, что действительно бросила Стоуна в его день рождения.

«Да, я жестоко поступила. У меня были на то причины», – сказала певица. «У нас три месяца до его дня рождения были жесточайшие ссоры. Бытовуха нас съела. Бытовуха, ревность, непонимание», — пояснила она. «Начались недопонимания и ссоры по поводу карьеры. Говорил, что для меня карьера на первом месте, а ему нужны дети, семья. Я думала, что круто быть молодой семьей. Месяцев через семь я позвала его на разговор и заявила, что я еще ребенок, да и он тоже. Я видела, что мы к ним не готовы», — отметила Карнавал.

Она также добавила, что между ними с Сашей была безумная любовь. Артистка заверила, что они отдали друг другу последние капли искренней детской любви. Блогерша рассказала, что у нее в жизни это были одни из самых ярких отношений. Также у нее был роман с Егором Кридом. Она пояснила, что очень не хотела, чтобы кто-то считал, что ей помогли прославиться.