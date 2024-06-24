Почему Стоуна и Сысоеву может ждать крах в отношениях: «Запутаются, не увидят пути выхода»

Теперь уже ни у кого не оставляет сомнений тот факт, что у Нади Сысоевой и Саши Стоуна настоящие отношения, хотя раньше мало кто верил в их чувства. Ведь артистка все-таки на 14 лет старше блогера.

Вместе с тем Виктория Боня в свое телеграме рассказала, что в союзе ребят не все гладко. За камерами на шоу ТНТ «Выжить в Дубае» Надя якобы жаловалась другим участницам проекта на своего избранника.

Таролог Анна Горшкова подтвердила журналистам Teleprogramma.pro, что Саша Стоун и Надя Сысоева действительно притираются друг к другу не так гладко, как хотелось бы некоторым. В паре оба обладают лидерским качествами и из-за неуступчивости могут нарваться на неприятности в будущем.

«Ребята строят большие планы на будущее, но при этом доминирующая позиция принадлежит Саше Стоуну. В их отношениях могут возникнуть проблемы из-за того, что оба далеко не всегда готовы терять свои личные границы. Ребята могут запутаться в отношениях и зайти в тупик, прекратить понимать, куда им двигаться дальше. Хотя выход из ситуации на самом деле будет», — сказала таролог нашему изданию.