Почему Стоуна и Сысоеву может ждать крах в отношениях: «Запутаются, не увидят пути выхода»

Теперь уже ни у кого не оставляет сомнений тот факт, что у Нади Сысоевой и Саши Стоуна настоящие отношения, хотя раньше мало кто верил в их чувства. Ведь артистка все-таки на 14 лет старше блогера.
Вместе с тем Виктория Боня в свое телеграме рассказала, что в союзе ребят не все гладко. За камерами на шоу ТНТ «Выжить в Дубае» Надя якобы жаловалась другим участницам проекта на своего избранника.
Таролог
«Ребята строят большие планы на будущее, но при этом доминирующая позиция принадлежит Саше Стоуну. В их отношениях могут возникнуть проблемы из-за того, что оба далеко не всегда готовы терять свои личные границы. Ребята могут запутаться в отношениях и зайти в тупик, прекратить понимать, куда им двигаться дальше. Хотя выход из ситуации на самом деле будет», — сказала таролог нашему изданию.
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Расклад Таро на Сашу Стоуна и Надю Сысоеву. Фото: Анны Горшковой