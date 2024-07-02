«Ну и жаба эта Наденька»: Сысоева приревновала Стоуна к Ане Седоковой и потеряла лицо в глазах фанатов «Выжить в Дубае»

Появление Анны Седоковой на реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» было кратковременной, но яркой вспышкой. Телезрители до сих пор не могут отойти от того, как лихо расправилась с эффектной блондинкой звездная команда. Аню поддерживают в соцсетях и пытаются найти свое объяснение, почему ее без лишних сожалений отправили на малое испытание.
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По официальной версии селебрити, Седокова поплатились за то, что прилюдно пожурила соплеменников за бесчеловечное отношение к голодным соперникам. Этим она снизила боевой дух команды, которая и так не отличается особой сплоченностью. Однако наблюдательные пользователи Сети решили, что это всего лишь предлог.
Надя Сысоева пришла на проект вместе с Сашей Стоуном. Фото: пресс-служба ТНТ
Сцена ревности
Надежда Сысоева своим поведением на проекте уже нажила себе внушительную армию хейтеров. При этом выводы никакие она не делает, а только показывает новые грани своего характера. На этот раз в порыве ревности к Саше Стоуну она неэтично перекривляла Седокову, возмутив даже тех, кто до этого к ней ровно относился.
Антонина Сохина: «Ну и жаба эта Наденька, мерзкая и неприятная».
Ольга: «Боня в блоге сказала, что много вырезали, Надя очень сильно и долго орала, довела Аню до слез».
Mariya: «Аня очень красивая и фигуристая девушка, конечно эта селедка занервничала».
Гарик: «Сысоева побоялась, что кусок ее золота заберут. Какая она мерзкая».
Олеся: «Ну когда ты Сысоева, парня у тебя увести может и Джиган. Так что не удивительна ее реакция неуверенной в себе девушки».
Маша: «Я считаю, что когда люди такие злые по отношению к другим, значит, у них в жизни не так все прекрасно, как они показывают в соцсетях».
Людмила: «Как говорится, мужчину делает мужчиной находящаяся рядом с ним женщина, это факт. Как изменился Стоун в отношениях с Надей. С Валей Карнавал был счастливым, добрым, а что сейчас с человеком? Они с Надей, видимо, на одной волне: оба неприятные, злющие, поведение оставляет желать лучшего».
Саша Стоун оказался между Надей Сысоевой и Анной Седоковой — в прямом и переносном смысле. Фото: скриншот «Выжить в Дубае» / ТНТ
Упущенная возможность
Появление восьмого участника в команде изначально не понравилось «коалиции», состоящей из Оксаны Самойловой, Джигана, Нади Сысоевой и Саши Стоуна. Если бы одиночки смогли сплотиться, то под ударом оказался бы любой из тех, кто считает себя сейчас неприкосновенным. Но зрители заметили, что для баланса сил Седоковой пришлось бы стать не такой «светлой».
Наталья: «Аня показала свою человечность, поэтому среди гнилых поганок как Сысоевы-Самойловы и не смогла прижиться. Аня уже гремела на весь мир с «ВИА-Грой», когда Джигана и Сысоевой знать никто не знал. Она в любом случае достойна уважения!»
Надя Сысоева устроила сцену ревности на проекте. Фото: скриншот «Выжить в Дубае» / ТНТ
Несмотря на то что позиции у «коалиции» на проекте по-прежнему сильны, в соцсетях фанаты задали «омерзительной четверке» настоящую трепку. В комментариях к публикациям Оксаны Самойловой, например, звучат призывы устроить ей отмену. Многодетную мать обвиняют в организации травли по отношению к Анне Седоковой и Виктории Боне.
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