«Ну и жаба эта Наденька»: Сысоева приревновала Стоуна к Ане Седоковой и потеряла лицо в глазах фанатов «Выжить в Дубае»

Надежда Сысоева своим поведением на проекте уже нажила себе внушительную армию хейтеров. При этом выводы никакие она не делает, а только показывает новые грани своего характера. На этот раз в порыве ревности к Саше Стоуну она неэтично перекривляла Седокову, возмутив даже тех, кто до этого к ней ровно относился.

Антонина Сохина: «Ну и жаба эта Наденька, мерзкая и неприятная».

Ольга: «Боня в блоге сказала, что много вырезали, Надя очень сильно и долго орала, довела Аню до слез».

Mariya: «Аня очень красивая и фигуристая девушка, конечно эта селедка занервничала».

Гарик: «Сысоева побоялась, что кусок ее золота заберут. Какая она мерзкая».

Олеся: «Ну когда ты Сысоева, парня у тебя увести может и Джиган. Так что не удивительна ее реакция неуверенной в себе девушки».

Маша: «Я считаю, что когда люди такие злые по отношению к другим, значит, у них в жизни не так все прекрасно, как они показывают в соцсетях».

Людмила: «Как говорится, мужчину делает мужчиной находящаяся рядом с ним женщина, это факт. Как изменился Стоун в отношениях с Надей. С Валей Карнавал был счастливым, добрым, а что сейчас с человеком? Они с Надей, видимо, на одной волне: оба неприятные, злющие, поведение оставляет желать лучшего».