«Удивился, до какой грани могут дойти люди»: про свое участие в «Выжить в Дубае» высказался Чепурченко

Актер Вячеслав Чепурченко сказал в эфире третьего выпуска шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, что ему стыдно перед выбывшей Анной Седоковой.

«Я готов договариваться и дружить против кого-то, но я не готов поливать грязью друг друга», — сказал звезда сериала «Жуки».

Вместе с тем, по словам артиста, какого-то разочарования в членах своей команды он не испытал за все время участия в проекте ТНТ.

«Все было понятно с первых дней пребывания в шоу. С самого начала стало ясно, с кем мне комфортно, а с кем нет. Это больше похоже на человеческие волны симпатии. Кому-то я симпатизировал, кто-то мне, именно разочарований не было. Было много удивления, до какой грани могут дойти люди в общении ради хайпа, ради шоу (особенно это показала третья серия).

Я никого не обидел словом или делом, а то, как голосовал за того или другого участника, – это мое желание, мое мнение, моя позиция на тот момент. А зрителям я бы посоветовал задуматься, как бы они сами существовали в этой ситуации, во всем этом «внутрике» проекта», — сказал артист в интервью сайту Teleprogramma.pro.