«Пометила территорию»: в Сети ополчились на Анастасию Костенко, которая поддержала Анастасию Решетову в комментариях

Этим летом интернет-пользователи с упоением смотрят сериал под названием «Алсу подала на развод». Так получилось, что основным фигурантом громкого скандала стала Анастасия Решетова — якобы чарам именной этой красавицы женатый Ян Абрамов и не смог противостоять.

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На волне всеобщего порицания модель закрыла комментарии к своим публикациям. Пользователей Сети это не остановило, и они начали высказываться на странице тех, кому Решетова уже переходила дорогу. Слова поддержки в свой адрес услышала не только Алсу, но и Симона Юнусова и Алена Шишкова.

Но блогеры на то и блогеры, чтобы на их странице постоянно происходила активность. Поэтому Решетова отправилась в отпуск подальше от проблем и открыла возможность комментировать — на радость поклонникам. И хейтерам, которые, кстати, не грешат излишней наивностью.

Заказуха

Удивительным образом под последним постом Анастасии превалируют комплименты. И красавица, и умница, и «не виноватая она, он сам пришел». Этот нюанс не был упущен из внимания — фолловеры сразу нашли происходящему простое объяснение.