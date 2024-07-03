«Пометила территорию»: в Сети ополчились на Анастасию Костенко, которая поддержала Анастасию Решетову в комментариях

Этим летом интернет-пользователи с упоением смотрят сериал под названием «Алсу подала на развод». Так получилось, что основным фигурантом громкого скандала стала Анастасия Решетова — якобы чарам именной этой красавицы женатый Ян Абрамов и не смог противостоять.
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На волне всеобщего порицания модель закрыла комментарии к своим публикациям. Пользователей Сети это не остановило, и они начали высказываться на странице тех, кому Решетова уже переходила дорогу. Слова поддержки в свой адрес услышала не только Алсу, но и Симона Юнусова и Алена Шишкова.
Но блогеры на то и блогеры, чтобы на их странице постоянно происходила активность. Поэтому Решетова отправилась в отпуск подальше от проблем и открыла возможность комментировать — на радость поклонникам. И хейтерам, которые, кстати, не грешат излишней наивностью.
Заказуха
Удивительным образом под последним постом Анастасии превалируют комплименты. И красавица, и умница, и «не виноватая она, он сам пришел». Этот нюанс не был упущен из внимания — фолловеры сразу нашли происходящему простое объяснение.
Cherrished: «Когда решила заказать себе комментарии, поэтому и открыла их».
evgeniay: «Почему комментарии удаляешь?»
0809sak: «Почему не дадите конкретное опровержение? Играете в молчанку, комментарии закрываете. Не хотелось так думать про вас, но ваше поведение…»
sassskke: «О-о-о, наняла чистильщика комментариев».
Анастасия Решетова призналась, что ее больше не интересуют женатые мужчины. Фото: соцсети
Некоторые фолловеры призывают не высказывать свое мнение и уйти со страницы Решетовой, чтобы не создавать активность на ее странице. Они же считают, что теперь блогер поднимет стоимость рекламы для своих заказчиков.
Анастасия Костенко
Многие отмечают блогерский успех Решетовой, который только подтверждает истину «черный пиар — тоже пиар». Ажиотаж на ее странице не оставил равнодушной даже Анастасию Костенко — нынешнюю супругу Дмитрия Тарасова.
Анастасия Костенко оставила милое послание на странице Анастасии Решетовой. Фото: скрин соцсети
То ли из женской солидарности, то ли из желания пригласить разъяренную толпу комментаторов виртуально к себе в гости, она отметилась под постом Решетовой, нарисовав несколько эмодзи с восторженными глазами. Обратить на себя внимание ей удалось.
eve: «Здесь даже пометила территорию комментарием жена Тарасова, Костенко. Одна женщина социально низкого уровня поддержала другую».
Да, несмотря на то, что футболист в 2016 году уверял, что сначала развелся с Бузовой, а потом повстречал Анастасию, за моделью закрепился ярлык разлучницы. Ольга, а значит, и ее подписчики уверены, что причинно-следственная связь в этой истории другая и пара примирилась бы, не будь она уже треугольником.
В браке Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко четверо детей. Фото: соцсети
Небедная Настя
Как бы то ни было, Решетова держит удар и умудряется извлекать пользу из непростой ситуации. Пока люди рассуждают о ее нравственном облике, модель постит бэкстейдж с фотосессии для бизнеса.
mmoly: «Решетова теперь знаменитая личность».
Solne: «Теперь понятно, откуда берутся деньги».
saulebishekova: «Бизнес процветает, остальные лают».
ester: «Деньги от Тимати закончились?»
Кроме того, подписчики активно пересматривают ключевые моменты из биографии Решетовой. На фоне слухов о том, что отношения с Яном Абрамовым у нее длятся несколько лет, диванный сыщики ставят под сомнение и отцовство ее сына Ратмира от Тимати.
hylandlera: «В итоге сын-то чей?»
0812ns: «Ну наконец-то, Настя, вы открыли комментарии. Так хочется поддержать красивую, хорошую девочку, а негде».
Было время, Анастасия Решетова ходила покрытой. Фото: соцсети
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