Алсу не нужен пиар на разводе, уверен продюсер Ашуров: «Она вела свою карьеру в лайтовом режиме»

Модель и актриса Анна Калашникова заподозрила Алсу в том, что она использует развод с мужем для личного пиара. Калашникова считает, что артистке, заявившей о полномасштабном возвращении на сцену, сейчас нужны максимальное прослушивание и скачивание песен.

Музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров , комментируя эту точку зрения, заявил, что Алсу не нужен пиар, поскольку певица, по сути, не прекращала карьеру.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .