Алсу не нужен пиар на разводе, уверен продюсер Ашуров: «Она вела свою карьеру в лайтовом режиме»

Артистка никогда не стремилась собирать огромные стадионы поклонников. Фото: соцсети Алсу

Певица не приостанавливала свою карьеру.

Модель и актриса Анна Калашникова заподозрила Алсу в том, что она использует развод с мужем для личного пиара. Калашникова считает, что артистке, заявившей о полномасштабном возвращении на сцену, сейчас нужны максимальное прослушивание и скачивание песен.

Музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя эту точку зрения, заявил, что Алсу не нужен пиар, поскольку певица, по сути, не прекращала карьеру. 

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«Я не согласен с Калашниковой, что карьера Алсу зависит от такого инфоповода. Она всегда выступала, так сказать, в формате желания. Когда ее приглашали на мероприятия, Алсу пела больше для своего удовольствия. В лайтовом режиме свою творческую карьеру вела. 

Не думаю, что ее фанаты настолько радикальны, что, узнав о разводе, сразу побегут на концерты и будет вторая волна популярности. Возможно, певица выпустит новые треки, но я не думаю, что она будет штурмовать музыкальные российские чарты», — отметил Ашуров.

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