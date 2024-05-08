Симона Юнусова не справляется с дочкой Тимати: «И бог дал внучку! Не мальчика, с которыми мне все было понятно»

Алена Шишкова родила от рэпера Тимати дочку Алису. А от Анастасии Решетовой у музыканта есть сын Ратмир. Мама Тимура Юнусова — Симона — призналась, что воспитывать девочек, это совсем другие ощущения. Так Симона дала понять, что когда ее сыновья выросли и стали жить отдельно, она наконец смогла вздохнуть спокойно, перестав стоять у окна ночами, дожидаясь, когда они вернется домой. Также с иронией мама Тимати припомнила, что стояла у плиты и варила 5-литровые кастрюли борща и по три раза в день стирала их вещи.

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Вырастив сыновей, она смогла уделить время и себе: получила второе высшее образование, стала много путешествовать, научилась танцевать сальсу. Мама Тимати столкнулась с новыми испытаниями, когда в семье появилась ее первая внучка Алиса. Оказалось, что растить девочек не проще, чем мальчиков. И даже наоборот. По словам Симоны, сказать, что ей трудно, ничего не сказать. Справляется ли она — нет, но при этом очень любит свою внучку с недетским взглядом на жизнь.