Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова сняла наращенные волосы и сделала каре

Алена Шишкова уже давно строит карьеру в модной индустрии. В последнее время она особенно много внимания уделяет внешности. Блондинка признавалась, что не могла набрать вес. Ей пришлось поработать над собой. А теперь она захотела преобразиться.

Много лет бывшая возлюбленная Тимати ходила с наращенными волосами. Но теперь она их сняла и сделала стрижку под каре. Свои волосы модель повредила, поэтому они стали редкими и без объема. Однако Шишкова запечатлела себя на камеру.

«Сменила привычный образ на некоторое время», — заявила она.

К слову, похожую прическу носит ее дочка Алиса. Модель много времени проводит с наследницей. Они любят делать совместные фото. Свою дочку Алена отдала на балет. Также девочка с малых лет катается на доске для серфинга с отцом.