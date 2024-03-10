Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали скрывать лицо младшего сына

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети Анастасии Костенко

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов показали кроху-сына, не прикрывая смайликом его лица.

Младшему сыну бывшего футболиста Дмитрия Тарасова и его жены, модели Анастасии Костенко еще нет и месяца. Счастливые родители пока не раскрыли имени наследника.

Но зато перестали скрывать его лицо. В микроблогах Тарасова и Костенко появилось милейшее видео, на котором запечатлен их сын. Малыш спит в своей люльке в окружении букетов тюльпанов.

Вероятно, эти цветы Дмитрий Тарасов преподнес 8 марта жене и двум дочерям. Голос за кадром восхищается тем, как невероятно пахнет маленький человечек.

Младший сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Фото: скрин соцсети Анастасии Костенко

«Неповторимый и лучший парфюм в мире», - подписали кадры с участием сына Тарасов и Костенко.

Поклонники пары интересуются, когда же они узнают название этого парфюма. Но Анастасия и Дмитрий пока хранят молчание.

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