Бумеранг прилетел: знаменитые разлучницы, которые нажили себе проблем, выйдя замуж за семейного

После того, как широкая общественность узнала, что Алсу подала на развод, на Анастасию Решетову обрушилась новая волна пристального внимания. Бывшая Тимати закрыла комментарии к публикациям, чтобы оградить себя от хейта, но это все равно не помешало интернет-пользователям активно высказываться на тему морального облика некоторых публичных персон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В комментариях часто припоминают народную мудрость: «На чужом несчастье счастья не построишь». И вспоминают селебрити, которые в свое время уводили мужчин из семей, но сами женского счастья не обрели. Teleprogramma.pro решила собрать три таких показательных истории.

Ольга Бузова

Главная девушка на выданье страны все еще ищет себе мужа. Ольга часто шутит на тему своего одиночества и откровенно рассуждает с подписчиками о том, а не пора бы ей пора. Мудрые подписчики давно хотят устроить личную жизнь своей любимице — как-никак 38 лет. Замужем она была однажды, за Дмитрием Тарасовым, но за четыре года брака счастья с ним не снискала.

Быть может, оттого, что футболист не был свободен, когда увлекся Ольгой? Дмитрий Тарасов был женат на гимнастке Оксане Пономаренко (Тарасовой) и воспитывал с ней дочь. Сейчас Ангелине уже 14 лет и она пробует себя в модельном бизнесе. Отец поддерживает увлечение Лины, а его первая и нынешняя супруги порой конфликтуют в Сети на предмет правильного воспитания детей. Напомним, что с Анастасией Костенко Тарасов уже обзавелся двумя дочками и двумя сыновьями.