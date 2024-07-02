Бумеранг прилетел: знаменитые разлучницы, которые нажили себе проблем, выйдя замуж за семейного

После того, как широкая общественность узнала, что Алсу подала на развод, на Анастасию Решетову обрушилась новая волна пристального внимания. Бывшая Тимати закрыла комментарии к публикациям, чтобы оградить себя от хейта, но это все равно не помешало интернет-пользователям активно высказываться на тему морального облика некоторых публичных персон.
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В комментариях часто припоминают народную мудрость: «На чужом несчастье счастья не построишь». И вспоминают селебрити, которые в свое время уводили мужчин из семей, но сами женского счастья не обрели. Teleprogramma.pro решила собрать три таких показательных истории.
Ольга Бузова
Главная девушка на выданье страны все еще ищет себе мужа. Ольга часто шутит на тему своего одиночества и откровенно рассуждает с подписчиками о том, а не пора бы ей пора. Мудрые подписчики давно хотят устроить личную жизнь своей любимице — как-никак 38 лет. Замужем она была однажды, за Дмитрием Тарасовым, но за четыре года брака счастья с ним не снискала.
Быть может, оттого, что футболист не был свободен, когда увлекся Ольгой? Дмитрий Тарасов был женат на гимнастке Оксане Пономаренко (Тарасовой) и воспитывал с ней дочь. Сейчас Ангелине уже 14 лет и она пробует себя в модельном бизнесе. Отец поддерживает увлечение Лины, а его первая и нынешняя супруги порой конфликтуют в Сети на предмет правильного воспитания детей. Напомним, что с Анастасией Костенко Тарасов уже обзавелся двумя дочками и двумя сыновьями.
Оксана Тарасова (экс-супруга Дмитрия Тарасова) вместе с дочерью Ангелиной. Фото: соцсети
Кристина Асмус
Это сейчас Кристина Асмус во всю троллит новую жену своего бывшего. Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук, и актриса публично отчитала его за то, что тот не пришел на выпускной дочери: Анастасия закончила четвертый класс. Но и сама Асмус как бы не без греха.
Страсть между Кристиной и юмористом вспыхнула, когда он был женат на Юлии Лещенко. Звезду «Интернов» тут же окрестили разлучницей и захейтили в Сети. И это несмотря на то, что Бульдог пытался всем доказать, что его из семьи никто не уводил.
Кристина Асмус вместе с дочерью от Гарика Харламова. Фото: соцсети
Пелагея
В 2016 году брак между Пелагеей и Иваном Телегиным наделал много шума. В частности потому, что в начале того же года у хоккеиста родился сын от танцовщицы Евгении Ноур. Пелагию заклеймили позором и предрекли такую же несчастную участь.
Слова были пророческие. Звездная пара не только развелась в 2020 году, но и погрязла в судебных разборках. Больше всего от этого до сих пор страдает их дочь Таисия. Сейчас ей семь лет.
Не отпускает Ивана и его бывшая Ноур — но не в том смысле. Сейчас ее сыну Марку восемь лет, но Телегин не только не хочет с ним видеться, но даже судится за то, чтобы не платить на него алименты.
Пелагея вместе с дочерью от Ивана Телегина. Фото: соцсети
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