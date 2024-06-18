«В адрес подруги нельзя, а в адрес другой девушки можно»: хейтеры обвинили Погребняк в двойных стандартах после перепалки с Басковым

Эта Премия Муз-ТВ запомнится Николаю Баскову надолго. Ведущий праздничной церемонии оказался под угрозой отмены: его неосторожные слова были восприняты слишком болезненно — сразу тремя женщинами.
Поющая ведущая
Изначально напряжение возникло между «натуральным блондином» и Ольгой Бузовой. Дива была серьезно настроена на триумф, прибыв на мероприятие в образе императрицы в карете.
У Бузовой были большие планы на Премию Муз-ТВ. Фото: Global Look Press
Но даже после того, как она во время выступления летала над зрителями в серебряном комбинезоне в конструкции в виде сердца, телезвезда не удостоилась премии. Вместо вожделенной «награды-тарелки» Бузова получила лишь сомнительный комплимент от Николая: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью».
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Шпильку в адрес своего выступления в Уфе певица не оценила и парировала прямо на сцене: «Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось». Отсутствие премии не добавило Ольге настроения, и, уже покидая церемонию, она припомнила «золотому голосу» обиду.
«В который раз убеждаюсь: даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий — иногда лучше молчать», — заявила народная любимица.
По этому поводу Бузова получила широкую поддержку в Сети.
Иван Юдин: «Факт! В точку».
Ааа2: «Чтобы это понять, нужно быть настоящим мужчиной. А это не всем дано, к сожалению».
Oleg Kuper: «Ну это точно, Колясик еще словит бумеранг».
Тут уже не выдержали нервы у Баскова. В ответ на претензию он выложил фрагмент видео, где его голос мощно звучит без каких-либо технических средств.
«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — недвусмысленно намекнул исполнитель на вокальные способности Бузовой, разозлив этим ее внушительную армию фанатов, но получив одобрение у своей.
Дианочка Орлова: «Николя, я вас умоляю, не реагируете вы на нее, пусть что хочет, то и говорит вам!»
Галина А: «Вот бы опять увидеть вас на сцене оперного театра».
Марина: «Николай, нашли из за чего переживать, Бузова вообще никто и ничто, многие вообще не понимают, что она делает на сцене».
Олимпийская чемпионка
Пока Басков был увлечен перепалкой с Бузовой, его атаковали со второго фронта. Фигуристка Алина Загитова поддержала свою подругу по несчастью и сделала язвительную публикацию в блоге.
Загитовой не понравилось, как Басков определил ее роль в номере Премии Муз-ТВ. Фото: Global Look Press
«Сегодня посмотрела Премию Муз-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», — эмоционально написала автор перлов «безызбежно», «Государство Татарстан» и «слова благодарства».
В Сети вторили.
Olga: «С ума посходили. Загитова, как ни крути, олимпийская чемпионка».
Наталья Михайловна: «Все шутки-прибаутки пишутся сценаристами».
Анастасия: «Ну Загитова же хотела в шоу-биз, получайте — распишитесь. Там только так».
У Загитовой с Басковым случилась своя история. На концерте «Муз-ТВ» олимпийская чемпионка выступила в номере Люси Чеботиной, во время которого, кстати, серьезно повредилась. Но даже падение не так сильно травмировало спортсменку, как шутка Николая.
«Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку», — заметил Басков со сцены, нажив себе еще одного врага.
Эффектная блондинка
Пока фанаты Баскова не на жизнь, а на смерть сражались с фанатами Бузовой и Загитовой, на виртуальной арене появилась Мария Погребняк. Эффектная блондинка не стала мелочиться и уличать Николая в непрофессионализме, а сразу рубанула сплеча.
Погребняк включилась в перепалку между Бузовой и Басковым. Фото: соцсети
«У нас нынче не только ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который вместо того, чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам», — выпустила пар подруга Бузовой.
Но народный артист не включил попятную и выступил с ответным заявлением, которое сопроводил архивным видео драки Марии Погребняк с Миланой Тюльпановой.
«До какой степени деградации и распущенности надо дойти — это ваши слова, Мария! А чтобы женщину уважали, она, прежде всего, сама должна себя вести достойно!» — парировал Басков.
Поклонники согласились с кумиром и в этом.
Надежда: «Согласна с Вами, Николай. Каждая женщина должна уважать людей, быть сдержанной, грамотной и умной».
Лена Елена: «Николай, разворошили гнездо тех, кто сам ни в чем пример не показывает».
Марина: «Николай, решили хайпануть на вашем имени, таких надо в утиль, и не церемониться».
Погребняк не растерялась. Она выложила кадры со своей боксерской фотосессии, намекнув Баскову, что хороша не только в уличной драке.
«Николай, ну спасибо и на том, что не обозвали меня никаким животным, да еще и потратили свое время на поиски постановочного ролика трехлетней давности», — посмеялась знаменитость.
Вот только среди подписчиков самой Марии есть как фанаты, так и хейтеры. Они раскритиковали селебрити за то, что она лезет защищать Бузову только потому, что она ее подружка и здорово помогала ей в «Сокровищах императора».
Евгений Ершов и Мария Погребняк раздали страсти на реалити «Сокровища императора». Фото: ТНТ
Daria Skoblikova: «А как же Евгений Ершов на шоу высказывался нелицеприятно в адрес Карины, тоже женщины, матери. И никто ничего ему не сказал. И вы также были на его стороне. Двойные стандарты получаются. В адрес подруги нельзя, а в адрес другой девушки можно?»
Igor: «А вы пример для молодежи? Вы пишите про постановочные видео с дракой, и какой вы пример этим показываете?»
Anastasia Rapeiko: «Если честно, ты уже, думаю, всем надоела со своей Бузовой. Эта взрослая женщина может, во-первых, сама за себя постоять, а во-вторых, включить уже мозги, чтобы не попадать в неловкие ситуации».
Неожиданное подкрепление
Эти разборки не остались без внимания Стаса Садальского. Неожиданное пополнение поступило в команду Ольги Бузовой. Актер не стал умалять таланты Баскова, но посчитал их недостаточным оправданием для такого поведения.
«Тут не по половому признаку нужно судить, а просто не по-человечески. Такая ругань недопустима! Если бы я был начальником «Муз-ТВ», я его вышвырнул. Он способный, спору нет. Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег», — вынес свой приговор Садальский.
А вот Ксения Бородина осудила Ольгу Бузову за конфликт с Николаем Басковым. Она посоветовала коллеге «не изображать бедную овечку» и разбираться с обидчиками самостоятельно, там более когда сама не прочь позлословить в адрес оступившейся знаменитости (речь про Настю Ивлееву и ее «голую вечеринку»).
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