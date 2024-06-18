«В адрес подруги нельзя, а в адрес другой девушки можно»: хейтеры обвинили Погребняк в двойных стандартах после перепалки с Басковым

Но даже после того, как она во время выступления летала над зрителями в серебряном комбинезоне в конструкции в виде сердца, телезвезда не удостоилась премии. Вместо вожделенной «награды-тарелки» Бузова получила лишь сомнительный комплимент от Николая: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью».

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Шпильку в адрес своего выступления в Уфе певица не оценила и парировала прямо на сцене: «Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось». Отсутствие премии не добавило Ольге настроения, и, уже покидая церемонию, она припомнила «золотому голосу» обиду.

«В который раз убеждаюсь: даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий — иногда лучше молчать», — заявила народная любимица.

По этому поводу Бузова получила широкую поддержку в Сети.

Иван Юдин: «Факт! В точку». Ааа2: «Чтобы это понять, нужно быть настоящим мужчиной. А это не всем дано, к сожалению». Oleg Kuper: «Ну это точно, Колясик еще словит бумеранг».

Тут уже не выдержали нервы у Баскова. В ответ на претензию он выложил фрагмент видео, где его голос мощно звучит без каких-либо технических средств.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — недвусмысленно намекнул исполнитель на вокальные способности Бузовой, разозлив этим ее внушительную армию фанатов, но получив одобрение у своей.

Дианочка Орлова: «Николя, я вас умоляю, не реагируете вы на нее, пусть что хочет, то и говорит вам!» Галина А: «Вот бы опять увидеть вас на сцене оперного театра». Марина: «Николай, нашли из за чего переживать, Бузова вообще никто и ничто, многие вообще не понимают, что она делает на сцене».

Олимпийская чемпионка

Пока Басков был увлечен перепалкой с Бузовой, его атаковали со второго фронта. Фигуристка Алина Загитова поддержала свою подругу по несчастью и сделала язвительную публикацию в блоге.