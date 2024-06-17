Фанаты Бузовой «атаковали» Баскова в соцсети после сравнений ее вокала с криком козы

Николай Басков в этом году стал ведущим Премии Муз-ТВ. Как обычно, Николай Басков часто отпускал шутки в адрес звезд, которые участвовали в мероприятии. В итоге, на него обиделась Ольга Бузова. Ей не понравилось заявление ведущего, что он впервые ее видит полностью одетой. Таким образом он подколол ее за скандал после выступления в Уфе, где Ольгу Бузову осудили за не в меру открытый аутфит.

Ольга Бузова заявила, что лучше молчать, чем говорить. Но после этого Николай Басков решил высказаться в соцсети.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», – сказал он, высмеяв вокал Ольги Бузовой.

После этого на страницу Николая Баскова пришли фанаты телеведущей. Они стали осуждать поведение артиста. В итоге, Николаю Баскову пришлось их блокировать. Однако на его страницу продолжают приходить все новые защитники Ольги Бузовой.

Напомним, что также, что на Николая Баскова обиделась фигуристка Алина Загитова. Она выступала на Премии Муз-ТВ вместе с Люсей Чеботиной. После этого Николай Басков заявил, что певица может позволить себе дорогую подтанцовку.