Загитова обиделась на Баскова после его слов на Премии Муз-ТВ: «Лучше выдавать скотч вместо микрофона»

На днях состоялась Премия Муз-ТВ. Одним из ведущих музыкального мероприятия стал Николай Басков. Он навлек на себя критику, так как отпускал шутки в адрес звезд. Сначала на него обиделась Ольга Бузова за его слова, что он впервые увидел ее полностью одетой. Николай Басков так затронул недавний скандал, когда экс-ведущую «Дома-2» осудили за откровенный наряд на концерте в Уфе. Ольга Бузова в ответ заявила, что иногда лучше молчать, чем говорить, а также заявила, что хороших ведущих сложно найти.

Теперь Алина Загитова высказала свое недовольство работой Николая Баскова. Она принимала участие в номере Люси Чеботиной.

«Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку», – пошутил Николай Басков после выступления Загитовой и Чеботиной.

Теперь в соцсети фигуристка решила заявить, что ей это не понравилось.

«Сегодня посмотрела Премию Муз-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни», – заявила Алина Загитова.