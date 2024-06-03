Погребняк ответила на обвинения в помощи от ведущей на «Сокровищах императора»: «После мужа меня тащит Бузова»

Мария Погребняк ранее участвовала в шоу «Звезды в Африке». А недавно она стала одной из главных участниц в новом проекте «Сокровища императора» на ТНТ, который ведет ее подруга Ольга Бузова с Михаилом Галустяном.

В рамках шоу восемь команд проходят испытания. Им приходится без гаджетов и карт находить способ, как добраться до нужной точки. С Марией в команде оказалась Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева. Они с первого выпуска стали слаженно работать вместе. И когда команды стали выбывать, они продолжили борьбу.

Однако в одном из выпусков Алана уже с трудом ходила, так как повредила колено и оно болело. Также Погребняк сломала палец на руке, когда проходило испытание. Но девушки продолжили участие в проекте.

Правда, случился неприятный инцидент. Уже перед финишем Мамаева подвернула ногу и упала. Дава со своей мамой не стали бросать команду девочек в беде. Он на руках донес ее до места, где участников ждали ведущие. Сначала Мария хотела уступить место Даве, так как они пришли последние по их с Аланой вине. Но потом Бузова и Галустян приняли неожиданно решение. В качестве исключения всех оставили в проекте.

Теперь многие зрители считают, что Бузова тянет команду Погребняк в шоу, так как она ее подруга. Teleprogramma.pro смогла пообщаться с экс-женой футболиста Павла Погребняка. Она заверила, что даже не общалась с Ольгой во время съемок проекта.

«Мы с Олей вообще не общались, не созванивались во время съемок. Она не хотела обесценивать наши старания. Я видела, что у нее все время были на лице, на глазах слезы, а на лбу проступала венка, когда мы прибегали. Потому что только именно ведущие и продюсеры знали, в каком состоянии мы с Аланой находимся. Как мы там бегали, все удивлялись, потому что мы прибегали просто мертвые и опять в течение дня могли собраться, сконцентрироваться и гнать дальше. Когда поступает адреналин, человек может все. Касаемо того, что меня тащат. Если посмотреть, то по ходу меня просто с рождения все тащат. То меня таскали родители, потом меня тащил мой муж, после мужа меня тащит Бузова. Получается, что по жизни Погребняк Машу кто-то тащит. Я на это не обижаюсь абсолютно, потому что я взрослый человек и понимаю, что у нас очень много есть в России влиятельных людей, детей, влиятельных родителей. И, к сожалению, как бы тебя не тащили, если ты сам не развиваешься, не пашешь, не вкладываешься, не выкладываешься на 100%, то даже если бы у тебя был крестный отец президент, он бы не смог бы тебя никуда вытащить. Человек сам выбирает свой путь, и это большая работа. Я действительно много работаю, для меня это очень важно. Вот я собой горжусь! Если вы спросите, какое у меня состояние, я думаю: Боже, как я горжусь собой, потому что действительно я добилась того, о чем я мечтала в детстве, — это медийность!» — поделилась Мария.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Читайте также:

Бузова заявила, что выйдет замуж через 6–12 месяцев встреч: «Год я ждать не буду! Я хочу семью!»

Бузова объяснила, почему их чувства с Тимуром Батрутдиновым затухли: «Передержали»