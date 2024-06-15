Ольга Бузова ответила Николаю Баскову на шутку в ее адрес: «Иногда лучше молчать, чем говорить»

Ведущими вечера были Клава Кока, Лера Кудрявцева, Николай Басков. И после фееричного номера Ольги, Басков решил пошутить в ее адрес, вспомнив недавний скандал, когда в Уфе она выступила в откровенном наряде.

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — заявил он. «Да, хороших ведущих мало нынче осталось», — выпалила певица.

Потом она также записала видео, где подвергла критике шутку Николая.