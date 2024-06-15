Ольга Бузова ответила Николаю Баскову на шутку в ее адрес: «Иногда лучше молчать, чем говорить»

Ольга Бузова осталась недовольна словами коллеги. Фото: Global Look Press

Николай Басков на премии заявил, что впервые видит Ольгу Бузову одетой. Это задело звезду.

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она не пропускает громких мероприятий. И этим летом артистка много работает. 14 июня она приехала на премию «Муз-ТВ». Примечательно, что певица захотела выделиться и приехала на карете. Она была образе императрицы Екатерины II. Артистка устроила целое театральное представление с шутами, скоморохами и карликами. А уже потом на сцене она исполнила свой хит, надев мерцающий серебристый комбинезон. Все ее тело было закрыто. 

Ольга Бузова выступила на премии. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ведущими вечера были Клава Кока, Лера Кудрявцева, Николай Басков. И после фееричного номера Ольги, Басков решил пошутить в ее адрес, вспомнив недавний скандал, когда в Уфе она выступила в откровенном наряде. 

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — заявил он. 

«Да, хороших ведущих мало нынче осталось», — выпалила певица. 

Потом она также записала видео, где подвергла критике шутку Николая. 

«И кстати, в который раз убеждаюсь, даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — сказала звезда.

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