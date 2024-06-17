Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов и роскошные букеты: какие подарки дарит 61-летний Григорий Лепс 18-летней невесте

Кто бы мог подумать, что строчки из песни Григория Лепса: «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты так красива в свои 18» окажутся пророческими. СМИ пестрят сообщениями, что 61-летний исполнитель хита «Рюмка водки на столе» собирается жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе.

Под руку с ней он появился на недавно прошедшей Премии Муз-ТВ. Teleprogramma.pro рассказывает, кто та юная барышня, покорившая сердце самого Лепса.

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Из какой семьи происходит Аврора Киба

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. В детстве занималась в балетной школе, благодаря чему научилась держать осанку и правильно преподносить себя в обществе. И, судя по всему, это дало свои плоды — Григорий Лепс заметил ее. Хотя это неслучайно: говорят, что исполнитель хита «Самый лучший день» дружит с семьей своей возлюбленной.

Аврора — дочь известной светской львицы Татьяны Кибы. Семейство владеет роскошной недвижимостью в итальянском местечке Форте-деи-Марми. У Григория Лепса также есть дом неподалеку.