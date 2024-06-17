Кольцо с бриллиантом за 30 миллионов и роскошные букеты: какие подарки дарит 61-летний Григорий Лепс 18-летней невесте

Кто бы мог подумать, что строчки из песни Григория Лепса: «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты так красива в свои 18» окажутся пророческими. СМИ пестрят сообщениями, что 61-летний исполнитель хита «Рюмка водки на столе» собирается жениться на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе.
Под руку с ней он появился на недавно прошедшей Премии Муз-ТВ. Teleprogramma.pro рассказывает, кто та юная барышня, покорившая сердце самого Лепса.
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Из какой семьи происходит Аврора Киба
Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. В детстве занималась в балетной школе, благодаря чему научилась держать осанку и правильно преподносить себя в обществе. И, судя по всему, это дало свои плоды — Григорий Лепс заметил ее. Хотя это неслучайно: говорят, что исполнитель хита «Самый лучший день» дружит с семьей своей возлюбленной.
Аврора — дочь известной светской львицы Татьяны Кибы. Семейство владеет роскошной недвижимостью в итальянском местечке Форте-деи-Марми. У Григория Лепса также есть дом неподалеку.
Аврора Киба. Фото: соцсети Авроры
Свое 18-летие девушка отпраздновала на широкую ногу — в Дубае. Про таких, как Аврора Киба, говорят: «Родилась с золотой ложкой во рту». Судя по соцсетям девушки, она берет от жизни все. В «Инстаграме»* Авроры можно увидеть снимки в модных луках и на фоне красивых мест. Так, девушка часто летает в Италию, Францию, Дубай.
Какие подарки Григорий Лепс дарит своей возлюбленной
И, конечно, в соцсетях Авроры можно увидеть фото подарков, которые, предположительно, преподносит ей артист.
Так, 8 марта она поделилась с подписчиками фотографией пяти шикарных букетов цветов и одной корзиной с бело-розовыми тюльпанами.
«Мужчины не говорят: «Ты мне нравишься» и не спрашивают, какие цветы ты любишь — мужчины делают так», — подписала снимок Киба.
Затем Аврора продемонстрировала подписчикам еще три роскошных букета.
«Открываю цветочку. Маме, бабушке и мне», — отметила девушка.
Аврора Киба постоянно получает в подарок роскошные букеты. Фото: соцсети Авроры
Но самое главное — в профиле Кибы есть и снимок кольца с бриллиантом в коробке бренда Graf c лаконичной подписью «Коротко, но ясно». Девушка похвасталась своим подписчикам, что уже примерила украшение на безымянный палец левой руки. Стоит такое кольцо около 30 миллионов рублей.
Григорий Лепс периодически мелькает в соцсетях Авроры. Например, артиста можно увидеть на видео с семейного застолья, которое она демонстрировала подписчикам в апреле этого года. Публикации с Лепсом она обычно подписывает: «Моя семья».
Аврора Киба уже начала сопровождать певца на светских мероприятиях. Например, на вечеринке Международного Петербургского экономического форума она танцевала под песни Лепса, а он во время своего выступления то и дело подмигивал ей.
Для выхода в свет Аврора выбрала красное платье с декольте и корсетом. Стоит такой наряд российского бренда Rasario 2300 долларов (213,6 тысячи рублей). Быть может, этот наряд — тоже подарок Григория?
Аврора Киба. Фото: соцсети Авроры
Затем на Премии Муз-ТВ Григорий Лепс фактически обозначил статус своей возлюбленной.
«Она пока еще не решила, но, скорее всего, невеста», — сказал артист журналистам, представляя свою спутницу.
Друзья Григория утверждают, что новые отношения изменили его в лучшую сторону. Так, артист завязал с алкоголем и занялся спортом.
Сама Аврора тоже не напоминает охотницу за солидным капиталом. Но в кулуарах говорят, что она неплохо поет. Возможно, с помощью Григория Лепса она хочет пробиться на большую сцену? Или вообще вся эта история — большая пиар-компания к рождению новой «звезды» и в ней вообще нет места любви?
Меж тем в соцсетях Авроры немало намеков на влюбленность в артиста. Например, в одном из своих постов Аврора Киба пишет: «Но сдаться не вариант, понимаешь?», намекая на те самые строчки из песни Григория. А в другом: «Мы улыбаемся, когда нам пишет любимый человек».
Может, это и правда любовь? На этот вопрос ответит время…
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