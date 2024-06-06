Собчак пришла в «ползунках», Калашникова снимала «видосики», а Миа Бойко рассказала о женатом любовнике: что делают звезды на ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Для участников и VIP-гостей мероприятия это не только возможность подписать многомиллионные контракты, найти нужные связи, но и ближе познакомиться с селебрити. Правда, список звездных гостей изрядно удивляет.

Teleprogramma.pro разбиралась, кто в чем и зачем пришел на мероприятие для бизнесменов.

Валерия Чекалина — в белом!

Так, больше всего посетителей, как ни странно, собрала блогер Валерия Чекалина, которая объясняла всем желающим, как можно выгоднее продать рекламу. И это притом что год назад Валерия и ее теперь уже бывший супруг Артем обвинялись в налоговых махинациях на 130 миллионов рублей. Но теперь все долги погашены, Лерчеки на свободе. Только небо, только ветер, только форум впереди!