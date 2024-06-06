Собчак пришла в «ползунках», Калашникова снимала «видосики», а Миа Бойко рассказала о женатом любовнике: что делают звезды на ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Для участников и VIP-гостей мероприятия это не только возможность подписать многомиллионные контракты, найти нужные связи, но и ближе познакомиться с селебрити. Правда, список звездных гостей изрядно удивляет.
Teleprogramma.pro разбиралась, кто в чем и зачем пришел на мероприятие для бизнесменов.
Валерия Чекалина — в белом!
Так, больше всего посетителей, как ни странно, собрала блогер Валерия Чекалина, которая объясняла всем желающим, как можно выгоднее продать рекламу. И это притом что год назад Валерия и ее теперь уже бывший супруг Артем обвинялись в налоговых махинациях на 130 миллионов рублей. Но теперь все долги погашены, Лерчеки на свободе. Только небо, только ветер, только форум впереди!
Валерия Чекалина с детьми. Фото: Global Look Press
На форуме Чекалина облачилась в белый костюм, под которым скрывался рыжий топ. И всем своим видом напоминала, что «лучшие друзья девушек — это бриллианты». Кстати, на ее руке вновь красовалось обручальное кольцо. Его Чекалина надела якобы для того, чтобы отпугивать потенциальных женихов. Хорошая попытка!
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Ксения Собчак нарядилась в тон салону
Какое громкое событие обходится без Ксении Собчак? Ксения, облаченная в черную блузу в полоску и темно-серые брюки-палаццо, на площадках Международного экономического форума охотилась за самыми стильными женщинами. Ведь это потенциальные героини ее YouTube-канала «Спроси за шмот».
Ксения Собчак на ПМЭФ-2024. Фото: телеграм-канал «Кровавая барыня»
Правда за «шмот» спросили и с самой Ксении. Уже на другой день форума она оделась в бежевый костюм — в цвет салона автомобиля, на котором приехала на свое выступление. Неподалеку от своего кресла Ксения Анатольевна разместила свою брендовую сумку Hermes.
В Сети уже немного поиронизировали над образом теледивы, сравнив ее брюки в первый день мероприятия с детскими ползунками.
«Если Ксения в «ползунках» памперсы не забыла надеть, то все будет в порядке», — написал FValeriy, комментируя внешний вид звезды.
Тимати в синем костюме, а Ершов — с синими дредами
На других посмотреть и себя показать на Международный экономический форум приехал и Тимати. Он надел синий костюм с галстуком шоколадного цвета.
Шанс прорекламировать свои знаменитые «Цойкины рецепты» получила и певица Анита Цой, которая также появилась на форуме в деловом костюме.
«Сокровища императора» теперь добрались и до Санкт-Петербурга. Так, на питерский форум приехал и звезда этого шоу Евгений Ершов в деловом синем костюме и с синими дредами на голове, всем своим видом показывая цвет своего настроения.
Евгений Ершов. Фото: личная страница Евгения Ершова во «ВКонтакте»
На мероприятии в ярко-красном пиджаке можно было увидеть и Григория Лепса. Он заявил, что ждет от форума целого ряда важных экономических решений, которые изменят ситуацию в лучшую сторону.
Миа Бойка рассказала о женатом любовнике
А вот Миа Бойка неожиданно пустилась в откровения о своей личной жизни. Так, певица рассказала, что недавно рассталась с женатым любовником. А полученный от этих взаимоотношений опыт сублимировала в творчество.
Миа Бойка. Фото: соцсети певицы
«Он написал, что не может мне врать, а потом он сошелся со своей бывшей женой. Но я ему посвятила песню, которую я написала буквально за 5 минут», — отметила артистка со сцены.
Также среди звездных гостей форума отметились Жасмин и Любовь Успенская, которая выбрала для выступления белую рубашку и фиолетовую блестящую юбку.
Анна Калашникова пришла снимать «видосики»
Многих удивило появление певицы и светской львицы Анны Калашниковой: мол, она-то точно не бизнесвумен. Звезда выбрала по-летнему яркий образ в желтых тонах и разбавила несколько строгую атмосферу мероприятия.
В Сети тут же появилось видео Ани, где она пообещала своим подписчикам «снимать видосики» с ПМЭФ. Видимо, для этого ее туда и позвали. Впрочем, это не первый форум для теледивы, так что, уверены, у нее уже есть немалый опыт.
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