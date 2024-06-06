Звезда шоу «Мистер X» Стас Еговцев: «Я не приемлю интим на первом свидании»

– Как ваши близкие отреагировали на новость о вашем участии в проекте?

- Были удивлены, не ожидали меня увидеть в качестве героя в таком проекте. Но отреагировали положительно – смотрят с интересом.

– Быстро привыкли к камерам?

- Довольно быстро – я уже более трех лет регулярно снимаю контент для соцсетей.

– Чего девушка не должна делать на первом свидании?

- Быть слишком навязчивой или пошлой. Всем своим видом показывать, что ей очень нужен мужчина, и она хочет замуж.

– Приемлем ли для вас интим на первом свидании?

- Нет.

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«В первую очередь мне важно узнать девушку»

– В рассказе о вас написано, что вы увлекаетесь астрологией. Насколько для вас важны гороскопы совместимости? Интересуетесь ли этим вопросом? Будете ли рассматривать девушку, которая не подходит вам по гороскопу?

- Верно, увлекаюсь. Конечно, это не первая вещь, на которую я смотрю при знакомстве. В первую очередь мне важно узнать девушку – какая она, какие у нее ценности.

Если я буду понимать, что мы смотрим на жизнь в одном направлении, у нас примерно схожие ценности, то да, я буду с девушкой, которая не подходит мне по гороскопу.