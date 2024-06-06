Звезда шоу «Мистер X» Стас Еговцев: «Я не приемлю интим на первом свидании»

На «Пятнице!» стартовал второй сезон романтического эксперимента «Мистер Х». Теперь Мистеров Х двое — один из них - богач, другой бедняк. За их сердца борются больше двадцати девушек со всей страны, и ни одна из них не знает, кто есть кто.
Teleprogramma.pro поговорила с одним из Мистеров Х — владельцем таксопарка Стасом Еговцевым и узнали, почему он решил принять участие в проекте, и какая девушка может его покорить.
Смотрите «Мистер Х2. Богач – бедняк» на «Пятнице!» по четвергам в 21:00.
– Чем вас привлек проект?
- Возможностью найти вторую половинку.
– Были ли сомнения по поводу участия?
- Нет.
«Мы с Гордеем очень разные»
– Как складывались ваши отношения с Гордеем?
- Мы с Гордеем очень разные, но отношения сложились хорошие, никаких серьезных разногласий у нас не было.
Стас Еговцев. Фото: телеканал «Пятница!»
– Как ваши близкие отреагировали на новость о вашем участии в проекте?
- Были удивлены, не ожидали меня увидеть в качестве героя в таком проекте. Но отреагировали положительно – смотрят с интересом.
– Быстро привыкли к камерам?
- Довольно быстро – я уже более трех лет регулярно снимаю контент для соцсетей.
– Чего девушка не должна делать на первом свидании?
- Быть слишком навязчивой или пошлой. Всем своим видом показывать, что ей очень нужен мужчина, и она хочет замуж.
– Приемлем ли для вас интим на первом свидании?
- Нет.
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«В первую очередь мне важно узнать девушку»
– В рассказе о вас написано, что вы увлекаетесь астрологией. Насколько для вас важны гороскопы совместимости? Интересуетесь ли этим вопросом? Будете ли рассматривать девушку, которая не подходит вам по гороскопу?
- Верно, увлекаюсь. Конечно, это не первая вещь, на которую я смотрю при знакомстве. В первую очередь мне важно узнать девушку – какая она, какие у нее ценности.
Если я буду понимать, что мы смотрим на жизнь в одном направлении, у нас примерно схожие ценности, то да, я буду с девушкой, которая не подходит мне по гороскопу.
Стас Еговцев и Гордей Крапивка. Фото: телеканал «Пятница!»
– Вы ходите в тренажерный зал каждый день. Как боретесь с ленью и выработали такую самодисциплину?
- Самодисциплину и любовь к спорту я выработал еще в детстве. С 1 по 9 класс занимался баскетболом, волейболом, лыжами, бегом, особенно любил большой теннис.
Отец воспитывал меня довольно строго: у меня был режим с ранним подъемом и отбоем, сырой гречкой на завтрак и постоянной физической активностью.
Считаю, что лени не существует, это всегда выбор. Даже когда не хочется что-то делать, важно держать фокус на результате и подходить к занятию осознанно. Перед тем, как пойти в зал, я думаю о том, что впоследствии тело мне скажет спасибо, и это хорошо скажется на моем здоровье.
– Вы работали репетитором математики. Как эта наука помогает вам в обычной жизни?
- Математика помогает думать системно и структурно, а еще, как ни странно, отключать эмоции при принятии какого-либо важного решения – особенно в бизнесе.
Также эти знания позволяют считать сложные проценты в инвестировании, творчески подходить к решению задач и проблем во всех сферах жизни.
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