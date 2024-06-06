Звезда шоу «Мистер X» Стас Еговцев: «Я не приемлю интим на первом свидании»

Стас Еговцев и Гордей Крапивка. Фото: телеканал «Пятница!» 

Стас Еговцев также рассказал Teleprogramma.pro об отношениях с соперником и о том, доверяет ли гороскопам в вопросах личной жизни.

На «Пятнице!» стартовал второй сезон романтического эксперимента «Мистер Х». Теперь Мистеров Х двое — один из них - богач, другой бедняк. За их сердца борются больше двадцати девушек со всей страны, и ни одна из них не знает, кто есть кто. 

Teleprogramma.pro поговорила с одним из Мистеров Х — владельцем таксопарка Стасом Еговцевым и узнали, почему он решил принять участие в проекте, и какая девушка может его покорить. 

Смотрите «Мистер Х2. Богач – бедняк» на «Пятнице!» по четвергам в 21:00.

– Чем вас привлек проект?

- Возможностью найти вторую половинку.

– Были ли сомнения по поводу участия?

- Нет. 

«Мы с Гордеем очень разные» 

– Как складывались ваши отношения с Гордеем?

- Мы с Гордеем очень разные, но отношения сложились хорошие, никаких серьезных разногласий у нас не было. 

Стас Еговцев. Фото: телеканал «Пятница!» 

– Как ваши близкие отреагировали на новость о вашем участии в проекте?

- Были удивлены, не ожидали меня увидеть в качестве героя в таком проекте. Но отреагировали положительно – смотрят с интересом. 

– Быстро привыкли к камерам? 

- Довольно быстро – я уже более трех лет регулярно снимаю контент для соцсетей. 

– Чего девушка не должна делать на первом свидании? 

- Быть слишком навязчивой или пошлой. Всем своим видом показывать, что ей очень нужен мужчина, и она хочет замуж. 

– Приемлем ли для вас интим на первом свидании?

- Нет.

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«В первую очередь мне важно узнать девушку» 

– В рассказе о вас написано, что вы увлекаетесь астрологией. Насколько для вас важны гороскопы совместимости? Интересуетесь ли этим вопросом? Будете ли рассматривать девушку, которая не подходит вам по гороскопу? 

- Верно, увлекаюсь. Конечно, это не первая вещь, на которую я смотрю при знакомстве. В первую очередь мне важно узнать девушку – какая она, какие у нее ценности. 

Если я буду понимать, что мы смотрим на жизнь в одном направлении, у нас примерно схожие ценности, то да, я буду с девушкой, которая не подходит мне по гороскопу. 

Стас Еговцев и Гордей Крапивка. Фото: телеканал «Пятница!» 

– Вы ходите в тренажерный зал каждый день. Как боретесь с ленью и выработали такую самодисциплину? 

- Самодисциплину и любовь к спорту я выработал еще в детстве. С 1 по 9 класс занимался баскетболом, волейболом, лыжами, бегом, особенно любил большой теннис. 

Отец воспитывал меня довольно строго: у меня был режим с ранним подъемом и отбоем, сырой гречкой на завтрак и постоянной физической активностью. 

Считаю, что лени не существует, это всегда выбор. Даже когда не хочется что-то делать, важно держать фокус на результате и подходить к занятию осознанно. Перед тем, как пойти в зал, я думаю о том, что впоследствии тело мне скажет спасибо, и это хорошо скажется на моем здоровье. 

– Вы работали репетитором математики. Как эта наука помогает вам в обычной жизни?

- Математика помогает думать системно и структурно, а еще, как ни странно, отключать эмоции при принятии какого-либо важного решения – особенно в бизнесе. 

Также эти знания позволяют считать сложные проценты в инвестировании, творчески подходить к решению задач и проблем во всех сферах жизни. 

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