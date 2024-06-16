61-летний Григорий Лепс женится на своей 18-летней избраннице Авроре

61-летний музыкант Григорий Лепс после развода с женой Анной Шаплыковой вновь готовится к свадьбе. Как рассказали друзья артиста, не так давно Григорий Лепс сделал предложение своей юной избраннице по имени Аврора.

«Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — поделились в окружении знаменитости.

Друзья Григория Лепса рассказали, что музыкант влюблен и души на чает в своей юной избраннице Авроре. Возлюбленную Григорий Лепс выводит в свет. Так, в минувшую пятницу в сопровождении Авроры Григорий Лепс появился на Премии телеканала МУЗ-ТВ.

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Кстати, 18-летняя невеста Григория Лепса не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Аврора — будущий дипломат, она учится в МГИМО и, как говорят, хорошо поет.

По материалам kp.ru