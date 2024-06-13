Живет в особняке, похожем на итальянский музей, балует внуков: что сейчас происходит в жизни Марины Юдашкиной

Прошло уже больше года с момента ухода модельера Валентина Юдашкина из жизни. А его вдова Марина до сих пор признается, что у нее наворачиваются на глазах слезы, когда она вспоминает о любимом супруге. Справиться с тяжелыми воспоминаниями Марине Юдашкиной помогает общение с семьей, особенно с внуками.
Вот и на этот раз они приехали к бабушке в гости из Дубая, где живет дочь Юдашкиных, Галина. Об этом вдова знаменитого модельера сообщила в своих соцсетях.
Как Марина Юдашкина балует внуков
В Арабских Эмиратах находится шоурум Valentin Yudashkin. В одном из своих интервью Марина Юдашкина рассказывала, что Галина, будучи креативным директором бренда, часто летает в Россию, где находится модный дом Юдашкиных. Это немного сложновато, но Галина успевает, признавалась жена кутюрье.
В Россию Галина Юдашкина привозит и своих детей: семилетнего Анатолия, пятилетнего Аркадия и маленькую Агату Ариэллу, которой полтора года. А бабушка, в свою очередь, использует любые возможности, чтобы побыть рядом с внуками и побаловать их.
Марина Юдашкина живет в семейном особняке в Москве. Как писали СМИ, этот роскошный дом больше напоминает итальянский музей.
Марина Юдашкина в своем саду. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Каждая комната в нем выдержана в определенной цветовой гамме, много изящной мебели и ковров ручной работы. А поскольку Валентин Юдашкин был неравнодушен к антиквариату, в особняке также можно увидеть старинные зеркала в необычных рамках, люстры, канделябры, картины разных художников. В особняке есть и пианино.
Однажды Марина Юдашкина выложила видео, на котором на инструменте играет маленькая Агата.
«Агата будет заниматься музыкой», — заявила супруга Валентина Юдашкина.
Неподалеку от особняка также можно увидеть цветник, парники, аллеи, большой приусадебный участок, а также искусственный пруд. Кроме того, на этой территории расположен огород, за которым ухаживает сама Марина.
Нередко женщина угощает внуков огурцами и яблоками со своего огорода. А когда она делится семейными фотографиями с подписчиками, многие отмечают, что Агата очень похожа на Валентина Юдашкина. «Вот оно — продолжение Валентина, в каждом внуке, в каждой кровинушке», — умиляются в комментариях подписчики.
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Внучка Валентина Юдашкина, Агата. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Памятник Валентину Юдашкину
Кстати, великого модельера увековечили в бронзе. Скоро на его могиле должна появиться скульптура из этого материала, а также гранита в полный рост.
Автор памятника — заслуженный скульптор Андрей Ковальчук, с которыми Валентин Юдашкин служил в армии.
Марина Юдашкина и Валентин Юдашкин. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Это же очень важно, что он знал моего мужа, — говорит Марина Юдашкина. — А мне хочется, чтобы, глядя на памятник, все понимали, что за человек, какой след он оставил, и чтобы от него веяло теплом».
Так что скоро Валентину Юдашкину смогут поклониться все те, кто ценил его талант.
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