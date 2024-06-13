Живет в особняке, похожем на итальянский музей, балует внуков: что сейчас происходит в жизни Марины Юдашкиной

Прошло уже больше года с момента ухода модельера Валентина Юдашкина из жизни. А его вдова Марина до сих пор признается, что у нее наворачиваются на глазах слезы, когда она вспоминает о любимом супруге. Справиться с тяжелыми воспоминаниями Марине Юдашкиной помогает общение с семьей, особенно с внуками.

Вот и на этот раз они приехали к бабушке в гости из Дубая, где живет дочь Юдашкиных, Галина. Об этом вдова знаменитого модельера сообщила в своих соцсетях.

Как Марина Юдашкина балует внуков

В Арабских Эмиратах находится шоурум Valentin Yudashkin. В одном из своих интервью Марина Юдашкина рассказывала, что Галина, будучи креативным директором бренда, часто летает в Россию, где находится модный дом Юдашкиных. Это немного сложновато, но Галина успевает, признавалась жена кутюрье.

В Россию Галина Юдашкина привозит и своих детей: семилетнего Анатолия, пятилетнего Аркадия и маленькую Агату Ариэллу, которой полтора года. А бабушка, в свою очередь, использует любые возможности, чтобы побыть рядом с внуками и побаловать их.

Марина Юдашкина живет в семейном особняке в Москве. Как писали СМИ, этот роскошный дом больше напоминает итальянский музей.