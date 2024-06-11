Жесткое посвящение в «Дом-2», поврежденный пищевод и фиктивный союз: как сейчас живет Виктория Карасева, известная всем как Тори

Виктория Карасева на «Доме-2»  

Teleprogramma.pro рассказывает о перипетиях судьбы знаменитой участницы телестройки.

Одной из самых эксцентричных участниц проекта «Дом-2» стала Виктория Карасева. Симпатии «домочадцев» и телезрителей она завоевала благодаря своему дерзкому характеру. 

В судьбе Виктории было много резких поворотов: и настоящая любовь, и трагическая случайность во время приема пищи, едва не стоившая ей жизни, и жестокое «посвящение» в участницы телестройки. Teleprogramma.pro расскажет об этом подробнее, а также о том, чем живет Тори, как называли Викторию в кулуарах, сейчас. 

«Посвящение в «Дом-2» 

У Виктории Карасевой добротное гуманитарное образование. Так, за ее плечами вокальное отделение Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке и факультет «Актер музыкального театра» в ГИТИСе. 

Однако, к сожалению, Виктория не построила блестящей актерской и музыкальной карьеры. Вместо этого судьба привела ее на проект «Дом-2». 

Виктория Карасева появилась на телестройке в сентябре 2005 года. Она тут же стала проявлять симпатию к Андрею Чуеву, а он предложил ей помочь с презентацией, на которой участники проекта по традиции говорят о себе. 

Однако впоследствии оказалось, что это предложение было с подвохом. 

Во время презентации Андрей со своими коллегами по цеху прервали рассказ Вики и, заявив, что им не нравится ее стиль изложения, раздали присутствующим яйца, которые тут же полетели в сторону шокированной брюнетки.

После такого поворота событий Виктория попыталась дать обидчикам отпор и вылить на них кефир. Однако попытка оказалась провальной. Участники «Дома-2» не приняли ее действия всерьез и просто высмеяли. 

Виктория Карасева на «Доме-2»   

Заручившись поддержкой эпатажного Рустама Солнцева, Вика начала объяснять коллективу, что заниматься травлей не самый лучший вариант и что от унижения других умнее они не становятся. 

К удивлению телезрителей, после нравоучительных бесед больше на «Доме-2» таких жестоких посвящений не было. Разобравшись с «домочадцами», Карасева снова постаралась завести страстный роман. Как ни странно, все с тем же Чуевым. 

Однако пообщавшись с Андреем поближе, Виктория Карасева поняла, что он не способен на серьезные отношения. 

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Личная жизнь 

Чтобы не уходить с телестройки, Виктория создала фиктивную пару с Рустамом Солнцевым и даже поселилась вместе с ним в отдельных апартаментах. Однако буквально через пару дней после этого Рустам ушел из реалити.  

Потом Виктория начала встречаться с молдавским рэпером Русланом Проскуряковым (Расселом). Во время конфетно-букетного периода он красиво ухаживал за ней, а, когда пара съехалась, то стал унижать избранницу. 

В итоге Виктория задержалась на проекте три года, а потом вышла замуж за актера Вячеслава Дворецкова, с которым тоже познакомилась на «Доме-2». Однако, к сожалению, сохранить этот брак не получилось. 

Виктория Карасева и Вячеслав Дворецков в проекте «Дом-2» 

Тяжелая болезнь 

В 2009 году Карасева оказалась на грани жизни и смерти после того, как в ресторане съела пиццу с кусочком раковины от мидии, который повредил ее пищевод и желудок. Она обратилась за помощью в две платные клиники, но врачи не смогли поставить девушке точный диагноз. 

Сначала Викторию лечили от остеохондроза. Когда ей стало трудно глотать пищу, медики предположили, что у пациентки болезнь щитовидной железы. В НИИ им. Н. В. Склифосовского Викторию Карасеву доставили уже в критическом состоянии.

Девушке сделали три операции, в ходе которых были удалены два ребра. В итоге в больнице Виктория провела четыре месяца, два из которых — в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ситуацию для медиков осложняло и то, что у Виктории Карасевой редкая, IV группа крови.   

В 2014 году Карасева появилась в выпуске программы «Говорим и показываем» «Съедобное-несъедобное», где рассказала  Леониду Закошанскому о пережитом опыте и о последующем восстановлении. Также Виктория пояснила, что большую поддержку тогда ей оказали мама и муж. Но, к сожалению, впоследствии Тори разошлась с супругом. 

Затем на некоторое время Виктория Карасева исчезала с радаров. В этот период она активно занималась дизайном, организовала свой свадебный салон. 

Виктория Карасева. Фото: соцсети Виктории Карасевой  

Виктория Карасева сейчас 

Кадры с Викторией публиковались в ретрохронике «Дома-2».  Много времени Карасева уделяет и соцсетям. Там она рассказывает о косметологических процедурах, а также иногда рассуждает о проблемах защиты животных, например, дельфинов. 

По праздникам же Виктория поздравляет своих подписчиков, а также свою вторую половинку. Правда, в ее случае речь идет о нестандартном выборе, увидеть который вы можете, посетив ее соцсети.  

А что касается творчества, то Тори все-таки намерена развивать свою вокальную и актерскую карьеру. 

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