Жесткое посвящение в «Дом-2», поврежденный пищевод и фиктивный союз: как сейчас живет Виктория Карасева, известная всем как Тори

Одной из самых эксцентричных участниц проекта «Дом-2» стала Виктория Карасева. Симпатии «домочадцев» и телезрителей она завоевала благодаря своему дерзкому характеру.

В судьбе Виктории было много резких поворотов: и настоящая любовь, и трагическая случайность во время приема пищи, едва не стоившая ей жизни, и жестокое «посвящение» в участницы телестройки. Teleprogramma.pro расскажет об этом подробнее, а также о том, чем живет Тори, как называли Викторию в кулуарах, сейчас.

«Посвящение в «Дом-2»

У Виктории Карасевой добротное гуманитарное образование. Так, за ее плечами вокальное отделение Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке и факультет «Актер музыкального театра» в ГИТИСе.

Однако, к сожалению, Виктория не построила блестящей актерской и музыкальной карьеры. Вместо этого судьба привела ее на проект «Дом-2».

Виктория Карасева появилась на телестройке в сентябре 2005 года. Она тут же стала проявлять симпатию к Андрею Чуеву, а он предложил ей помочь с презентацией, на которой участники проекта по традиции говорят о себе.

Однако впоследствии оказалось, что это предложение было с подвохом.

Во время презентации Андрей со своими коллегами по цеху прервали рассказ Вики и, заявив, что им не нравится ее стиль изложения, раздали присутствующим яйца, которые тут же полетели в сторону шокированной брюнетки.

После такого поворота событий Виктория попыталась дать обидчикам отпор и вылить на них кефир. Однако попытка оказалась провальной. Участники «Дома-2» не приняли ее действия всерьез и просто высмеяли.