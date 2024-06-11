Жесткое посвящение в «Дом-2», поврежденный пищевод и фиктивный союз: как сейчас живет Виктория Карасева, известная всем как Тори

Одной из самых эксцентричных участниц проекта «Дом-2» стала Виктория Карасева. Симпатии «домочадцев» и телезрителей она завоевала благодаря своему дерзкому характеру.
В судьбе Виктории было много резких поворотов: и настоящая любовь, и трагическая случайность во время приема пищи, едва не стоившая ей жизни, и жестокое «посвящение» в участницы телестройки. Teleprogramma.pro расскажет об этом подробнее, а также о том, чем живет Тори, как называли Викторию в кулуарах, сейчас.
«Посвящение в «Дом-2»
У Виктории Карасевой добротное гуманитарное образование. Так, за ее плечами вокальное отделение Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке и факультет «Актер музыкального театра» в ГИТИСе.
Однако, к сожалению, Виктория не построила блестящей актерской и музыкальной карьеры. Вместо этого судьба привела ее на проект «Дом-2».
Виктория Карасева появилась на телестройке в сентябре 2005 года. Она тут же стала проявлять симпатию к Андрею Чуеву, а он предложил ей помочь с презентацией, на которой участники проекта по традиции говорят о себе.
Однако впоследствии оказалось, что это предложение было с подвохом.
Во время презентации Андрей со своими коллегами по цеху прервали рассказ Вики и, заявив, что им не нравится ее стиль изложения, раздали присутствующим яйца, которые тут же полетели в сторону шокированной брюнетки.
После такого поворота событий Виктория попыталась дать обидчикам отпор и вылить на них кефир. Однако попытка оказалась провальной. Участники «Дома-2» не приняли ее действия всерьез и просто высмеяли.
Виктория Карасева на «Доме-2»
Заручившись поддержкой эпатажного Рустама Солнцева, Вика начала объяснять коллективу, что заниматься травлей не самый лучший вариант и что от унижения других умнее они не становятся.
К удивлению телезрителей, после нравоучительных бесед больше на «Доме-2» таких жестоких посвящений не было. Разобравшись с «домочадцами», Карасева снова постаралась завести страстный роман. Как ни странно, все с тем же Чуевым.
Однако пообщавшись с Андреем поближе, Виктория Карасева поняла, что он не способен на серьезные отношения.
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Личная жизнь
Чтобы не уходить с телестройки, Виктория создала фиктивную пару с Рустамом Солнцевым и даже поселилась вместе с ним в отдельных апартаментах. Однако буквально через пару дней после этого Рустам ушел из реалити.
Потом Виктория начала встречаться с молдавским рэпером Русланом Проскуряковым (Расселом). Во время конфетно-букетного периода он красиво ухаживал за ней, а, когда пара съехалась, то стал унижать избранницу.
В итоге Виктория задержалась на проекте три года, а потом вышла замуж за актера Вячеслава Дворецкова, с которым тоже познакомилась на «Доме-2». Однако, к сожалению, сохранить этот брак не получилось.
Виктория Карасева и Вячеслав Дворецков в проекте «Дом-2»
Тяжелая болезнь
В 2009 году Карасева оказалась на грани жизни и смерти после того, как в ресторане съела пиццу с кусочком раковины от мидии, который повредил ее пищевод и желудок. Она обратилась за помощью в две платные клиники, но врачи не смогли поставить девушке точный диагноз.
Сначала Викторию лечили от остеохондроза. Когда ей стало трудно глотать пищу, медики предположили, что у пациентки болезнь щитовидной железы. В НИИ им. Н. В. Склифосовского Викторию Карасеву доставили уже в критическом состоянии.
Девушке сделали три операции, в ходе которых были удалены два ребра. В итоге в больнице Виктория провела четыре месяца, два из которых — в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ситуацию для медиков осложняло и то, что у Виктории Карасевой редкая, IV группа крови.
В 2014 году Карасева появилась в выпуске программы «Говорим и показываем» «Съедобное-несъедобное», где рассказала Леониду Закошанскому о пережитом опыте и о последующем восстановлении. Также Виктория пояснила, что большую поддержку тогда ей оказали мама и муж. Но, к сожалению, впоследствии Тори разошлась с супругом.
Затем на некоторое время Виктория Карасева исчезала с радаров. В этот период она активно занималась дизайном, организовала свой свадебный салон.
Виктория Карасева. Фото: соцсети Виктории Карасевой
Виктория Карасева сейчас
Кадры с Викторией публиковались в ретрохронике «Дома-2». Много времени Карасева уделяет и соцсетям. Там она рассказывает о косметологических процедурах, а также иногда рассуждает о проблемах защиты животных, например, дельфинов.
По праздникам же Виктория поздравляет своих подписчиков, а также свою вторую половинку. Правда, в ее случае речь идет о нестандартном выборе, увидеть который вы можете, посетив ее соцсети.
А что касается творчества, то Тори все-таки намерена развивать свою вокальную и актерскую карьеру.
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