«Прости, Оль!»: воссоединятся ли Дава и Бузова после страстного поцелуя на шоу «Сокровища императора»

Шоу «Сокровища императора» подходит к своему логическому завершению. Впереди — захватывающий финал!

Однако наряду с интригой, кто же победит в этой гонке силы, ловкости и хитрости, зрителей волнует еще один вопрос: воссоединятся ли снова Ольга Бузова и Давид Манукян. Во всяком случае, они дали повод снова надеяться на это.

Зрителям «Сокровищ императора» было интересно наблюдать не только за интригами среди участников, но и за развитием отношений Ольги и Давида. Благо они давали повод говорить о себе.

Если в начале проекта Ольга Бузова старалась всячески подколоть Давида, то потом, когда в одном из испытаний бывший возлюбленный пришел к финишу последним, буквально расплакалась.

Дава тоже подливал масла в огонь. Так, в одном из выпусков он заявил, что свою победу посвящает бывшей девушке, чем вызвал большую радость у Ольги.

Ольга Бузова — Давиду Манукяну: «Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!»

И вот в недавней серии между двумя возлюбленными произошло трогательное объяснение.