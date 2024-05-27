«Прости, Оль!»: воссоединятся ли Дава и Бузова после страстного поцелуя на шоу «Сокровища императора»

Шоу «Сокровища императора» подходит к своему логическому завершению. Впереди — захватывающий финал!
Однако наряду с интригой, кто же победит в этой гонке силы, ловкости и хитрости, зрителей волнует еще один вопрос: воссоединятся ли снова Ольга Бузова и Давид Манукян. Во всяком случае, они дали повод снова надеяться на это.
Зрителям «Сокровищ императора» было интересно наблюдать не только за интригами среди участников, но и за развитием отношений Ольги и Давида. Благо они давали повод говорить о себе.
Если в начале проекта Ольга Бузова старалась всячески подколоть Давида, то потом, когда в одном из испытаний бывший возлюбленный пришел к финишу последним, буквально расплакалась.
Дава тоже подливал масла в огонь. Так, в одном из выпусков он заявил, что свою победу посвящает бывшей девушке, чем вызвал большую радость у Ольги.
Ольга Бузова — Давиду Манукяну: «Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!»
И вот в недавней серии между двумя возлюбленными произошло трогательное объяснение.
«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтобы ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все понимаем. Потому что наши взаимоотношения знаем только мы. Я ждала все это время просто: «Прости, Оль!», — разоткровенничалась телеведущая.
Ольга Бузова и Давид Манукян на шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
Похоже, бывший возлюбленный телеведущей тоже расчувствовался в ответ на такое признание.
«Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, что мне нечего тебе сказать? Конечно, я хочу поговорить. Я хотел поговорить без камер. Если ты думаешь, что я не хочу ничего сказать, то ты ошибаешься», — сказал Давид.
Также Давид Манукян честно признался, что допустил ошибки в романе с Ольгой. И нужно было время их осознать. А тогда же Давид просто не был готов к серьезным отношениям.
Услышанное объяснение заставило Ольгу Бузову вспомнить о нелегких временах.
«Была большая травля, во главе которой стоял ты!»
«Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты!» — заявила Бузова.
Давид же сказал, что никогда не травил Ольгу.
Однако главным сюрпризом шоу стал страстный поцелуй двух влюбленных, дающий надежду их поклонникам на примирение Ольги и Давида.
Тот самый поцелуй. Фото: телеканал ТНТ
Впрочем, скорее всего, Бузова и Манукян действовали лишь по сценарию реалити-шоу «Сокровища императора» — для увеличения рейтинга проекта.
В кулуарах уже давно ходят слухи, что сейчас Дава встречается с певицей Мари Краймбрери. А Ольга во время своего общения с журналистами все чаще говорит о том, что ждет свою большую любовь.
Напомним, роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном продлился чуть больше года. А в начале 2021 года они расстались. В одном из своих интервью Ольга призналась, что у нее уже три года не было интима. Ее слова подтвердились на детекторе лжи.
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