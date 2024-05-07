На шоу «Дом-2» вернулась участница из Самары Мария Кохно

На «Дом-2» вернулись участницы из Самары. Речь идет о Марии Кохно, которая временно стала жить на площадке вместе со своей мамой.

Этот визит был приурочен к 20-летию проекта. Мария планирует остаться в периметре почти неделю.

В честь юбилея вновь на площадку приехали и другие бывшие участники.

Как отметили в редакции шоу, Мария является одной из самых ярких и узнаваемых участниц из Самары. Она присоединилась к «Дому-2» в 2016 году и за время своего пребывания на проекте пыталась построить отношения с шестью разными мужчинами, включая ведущего Влада Кадони и даже своего бывшего мужа.

После ухода из проекта Мария сосредоточилась на развитии своих страниц в социальных сетях, где делится подробностями своей личной жизни. Ее также приглашали в различные программы.

Ранее стало известно о том, что Ира Пинчук из «Дома-2» с сыновьями уехала от Арая Чобаняна к маме. Пара вынуждена была расстаться на десять дней.