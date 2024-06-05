Бузова вместе с Погребняк и Мамаевой приняла участие в забеге в Москве

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова регулярно посещает спортзал, и это приносит свои плоды. Она доказала это, став победительницей женского шоу-забега в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Звезда преодолела дистанцию в 60 метров за 22,31 секунды, оставив позади своих соперниц и подруг, участниц шоу «Сокровища императора» — Марию Погребняк и Алану Мамаеву. У финишной черты Ольга Бузова подождала бывших жен футболистов. Правда, в своем телеграм-канале Ольга Бузова написала, что победила дружба.

Кроме этого, звезда заявила, что на Никольской улице столицы, где проходил забег, все поддерживали именно ее.

«Люди вставали на скамейки, друг на друга, и орали: «Олечка, мы с тобой!» - написала Ольга Бузова в телеграм-канале.

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Ранее Ольга Бузова угодила в скандал. Причиной стало ее появление на VK Fest в Уфе в кожаном боди и в чулках на подвязках. Городским властям вид звезды показался слишком вызывающим, свой комментарий дала и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.