Лапша почти за 3 тысячи рублей и таракан, заглянувший на огонек: чем запомнилось открытие бара Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева открыла бар Азиатской кухни с провокационным названием Nudles by Ivleeva, что означает «Голая лапша» от Ивлеевой. Ну не лишена блогер чувства самоиронии и не может не отослать аудиторию к событиям «Голой вечеринки».

Впрочем, игривый эротизм прячется и в слоганах, и в названиях блюд. Например, взять слоган suck it по отношению к лапше. Означает он то, как нужно правильно есть лапшу. А ее надо втягивать - с чувством, с толком, с расстановкой.

Недемократичная лапша: цены и ассортимент

В ассортименте заведения – коктейли «12 духов удовольствия», один из которых носит название «Секс». (А что, разве это не удовольствие?). Стоит «Секс» by Ivleeva 750 рублей. Кстати, сама Анастасия Ивлеева показала журналистам мастер-класс по приготовлению коктейлей «Удача», «Дружба» и «Любовь».

Цены на азиатские закуски вполне демократичные. Например, свиную грудинку можно отведать за 250 рублей. Бао с маслом из водорослей обойдется вам в 300 рублей. А хрустящие щупальца кальмара – за 590 рублей. Самое дорогое блюдо в баре - Лапша XXXL - стоит 2 990 рублей.