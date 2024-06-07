Лапша почти за 3 тысячи рублей и таракан, заглянувший на огонек: чем запомнилось открытие бара Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева открыла бар Азиатской кухни с провокационным названием Nudles by Ivleeva, что означает «Голая лапша» от Ивлеевой. Ну не лишена блогер чувства самоиронии и не может не отослать аудиторию к событиям «Голой вечеринки».
Впрочем, игривый эротизм прячется и в слоганах, и в названиях блюд. Например, взять слоган suck it по отношению к лапше. Означает он то, как нужно правильно есть лапшу. А ее надо втягивать - с чувством, с толком, с расстановкой.
Недемократичная лапша: цены и ассортимент
В ассортименте заведения – коктейли «12 духов удовольствия», один из которых носит название «Секс». (А что, разве это не удовольствие?). Стоит «Секс» by Ivleeva 750 рублей. Кстати, сама Анастасия Ивлеева показала журналистам мастер-класс по приготовлению коктейлей «Удача», «Дружба» и «Любовь».
Цены на азиатские закуски вполне демократичные. Например, свиную грудинку можно отведать за 250 рублей. Бао с маслом из водорослей обойдется вам в 300 рублей. А хрустящие щупальца кальмара – за 590 рублей. Самое дорогое блюдо в баре - Лапша XXXL - стоит 2 990 рублей.
Анастасия Ивлеева провела мастер-класс по приготовлению коктейля. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
О концепции заведения рассказывала сама Анастасия, которая появилась на открытии своего бара с короткой темной стрижкой, уложенной гелем, черных брюках и майке, открывающей ее накачанные плечи. А потом ответила на вопросы журналистов. Правда, в основном они касались гастрономической темы.
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«Азиатская кухня – одно из самых ярких экзотических удовольствий»
- Анастасия, как возникла идея открытия вашего заведения?
- Я познакомилась с разными культурами, пробовала различные интересные блюда – дорогие, дешевые, вкусные, опасные, страшные, непонятные. Когда я путешествовала по разным местам, мне хотелось поделиться частичкой этого опыта и эмоций со своими близкими, родными, просто со зрителями, которые тоже путешествовали со мной на протяжении многих лет.
Это случилось. Вы здесь находитесь. И когда мы думали про направление, выбор пал на Азию, потому что азиатская кухня – одно из самых ярких экзотических удовольствий и запоминающихся кухонь. И если вы один раз попробовали ее, то точно не забудете никогда.
Помимо этого, заведение интересно тем, что в нем вы можете увидеть обедающего якудзу, актера или офисного работника. Моя главная задача – чтобы каждый смог совершить путешествие по Азии, не выезжая из страны.
Блюда принадлежат разным странам: Корее, Японии, Китаю, Юго-Восточной Азии.
Закуски в баре. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Каковы ваши ближайшие планы? Что будет со сферой блогинга?
- Я хочу сконцентрироваться на ресторанном бизнесе. Я в принципе понимаю, как работают разные коллаборации данного характера, когда блогеры и артисты благодаря своей медийности и узнаваемому бренду участвуют в бизнесе. Где-то это успешно, где-то – менее успешно.
Но мне бы не хотелось повторять неуспешный опыт.
А поскольку я отдаюсь своему любимому делу на всю катушку, то хочу участвовать в этом если не на 100 %, то на 90% точно. Мне важно быть профессионалом, быть заинтересованной, потому что только через заинтересованность, сердце, душу и практически полное вовлечение можно создать классный, крутой продукт.
И никто не будет чувствовать в этом подвоха.
Конечно, блогинг никуда не уйдет из моей жизни, то уверена, что он несколько поменяется в хорошую сторону. Но об этом мы узнаем чуть позже.
Анастасия Ивлеева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«За азиатской гастрономией – ближайшее будущее»
- В каких блогерских или кинопроектах мы вас увидим?
- Пусть это будет сюрпризом.
- Вернемся к открытию бара. Не опасаетесь конкуренции?
- Все циклично. Если вспомнить начало нулевых, когда появились суши, это было дико популярно. Это переросло во вьетнамскую кухню и дальше на рынок впервые вышла Азия. И мне кажется, что мы можем повторить вот этот успех.
Рестораторы задают тренды. И мы тоже это делаем. Уверена, что за азиатской гастрономией - ближайшее будущее, и мы одни из ярких первопроходцев. А касаемо конкуренции, то, наоборот, грустно, если ее нет.
- В СМИ писали, что в Россию приедет Канье Уэст. Пригласите его в свое заведение?
- Мы всем рады. Двери открыты. Пусть приходит 24 на 7 и сравнит настоящую Азию с нашим маленьким островком.
Впрочем, в заведении Анастасии Ивлеевой рады даже таракану! Этот незваный рыжий гость с усами появился на одном из журналистских столиков. Но его тут же смахнул официант. В кулуарах поговаривают, что это происки конкурентов. Мол, откуда бы в новом помещении в центре города мог взяться таракан? Однако, как говорится, не на ту напали!
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