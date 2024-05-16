Стеснялась мамы и собственной внешности, но смогла поставить на место Евгения Ершова в «Сокровищах императора»: что известно о Марии Миногаровой

Маша Миногарова — яркий пример того, как упорство, целеустремленность и чувство юмора помогают преодолеть любые преграды на пути к успеху. Начав свою дорогу с мечты о карьере модели, Маша не ограничилась рамками одной профессии и стала известной телеведущей, актрисой и блогером.

Детство и юность в Краснодаре

Мария Миногарова появилась на свет 15 марта 1989 года в Краснодаре. Ее детство нельзя назвать безоблачным. Отношения с родителями были непростыми. Маша стеснялась профессии мамы, работавшей парикмахером, и не находила общий язык с отцом-архитектором, который редко бывал дома.

Несмотря на постоянную неуверенность в собственной внешности, девочка с юных лет мечтала о карьере модели. В школьные годы Машу, отличницу, дразнили из-за лопоухости. Чтобы не принимать близко к сердцу обидные слова, она часто шутила с одноклассниками и не давала воли обиде.

В 17 лет Маша сделала первые шаги к своей мечте. Она устроилась в местное модельное агентство и приняла участие в нескольких показах в торговых центрах. Однако дальнейших предложений о работе не последовало, и Маша временно оставила мечты о модельном будущем.

Несмотря на сильное желание работать в модной индустрии, девушка решила получить высшее образование. Она поступила на факультет управления и психологии Кубанского государственного университета.

От корреспондента до финалистки «Топ-модель по-русски»

Уже на втором курсе университета Маша начала работать на местном телевидении. Не имея журналистского образования, она с легкостью справлялась с обязанностями корреспондента. Получив опыт и диплом о высшем образовании, Маша решила продолжить телевизионную карьеру в Москве.

Неожиданный поворот в ее жизни произошел после того, как она узнала о кастинге в новый проект «Топ-модель по-русски». Взятая в реалити-шоу изначально для массовки, Маша не только успешно прошла отбор, но и дошла до финала, войдя в пятерку лучших. Она покинула проект после неудачной фотосессии в образе Барбары Стрейзанд.

Покорение мировых подиумов и дружба с Настасьей Самбурской

После участия в проекте «Топ-модель по-русски» Маша не стала останавливаться на достигнутом. Она переехала в Милан, чтобы продолжить работу на модных показах. Европейские дизайнеры высоко оценили ее внешность и характер. Маша стала постоянной участницей недель мод.

На одном из показов она познакомилась с Настасьей Самбурской. Поначалу девушки невзлюбили друг друга, но со временем стали близкими подругами, проводя вместе свободное время и работая над совместными проектами.