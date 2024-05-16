Стеснялась мамы и собственной внешности, но смогла поставить на место Евгения Ершова в «Сокровищах императора»: что известно о Марии Миногаровой

Маша Миногарова — яркий пример того, как упорство, целеустремленность и чувство юмора помогают преодолеть любые преграды на пути к успеху. Начав свою дорогу с мечты о карьере модели, Маша не ограничилась рамками одной профессии и стала известной телеведущей, актрисой и блогером.
Детство и юность в Краснодаре
Мария Миногарова появилась на свет 15 марта 1989 года в Краснодаре. Ее детство нельзя назвать безоблачным. Отношения с родителями были непростыми. Маша стеснялась профессии мамы, работавшей парикмахером, и не находила общий язык с отцом-архитектором, который редко бывал дома.
Несмотря на постоянную неуверенность в собственной внешности, девочка с юных лет мечтала о карьере модели. В школьные годы Машу, отличницу, дразнили из-за лопоухости. Чтобы не принимать близко к сердцу обидные слова, она часто шутила с одноклассниками и не давала воли обиде.
В 17 лет Маша сделала первые шаги к своей мечте. Она устроилась в местное модельное агентство и приняла участие в нескольких показах в торговых центрах. Однако дальнейших предложений о работе не последовало, и Маша временно оставила мечты о модельном будущем.
Несмотря на сильное желание работать в модной индустрии, девушка решила получить высшее образование. Она поступила на факультет управления и психологии Кубанского государственного университета.
От корреспондента до финалистки «Топ-модель по-русски»
Уже на втором курсе университета Маша начала работать на местном телевидении. Не имея журналистского образования, она с легкостью справлялась с обязанностями корреспондента. Получив опыт и диплом о высшем образовании, Маша решила продолжить телевизионную карьеру в Москве.
Неожиданный поворот в ее жизни произошел после того, как она узнала о кастинге в новый проект «Топ-модель по-русски». Взятая в реалити-шоу изначально для массовки, Маша не только успешно прошла отбор, но и дошла до финала, войдя в пятерку лучших. Она покинула проект после неудачной фотосессии в образе Барбары Стрейзанд.
Покорение мировых подиумов и дружба с Настасьей Самбурской
После участия в проекте «Топ-модель по-русски» Маша не стала останавливаться на достигнутом. Она переехала в Милан, чтобы продолжить работу на модных показах. Европейские дизайнеры высоко оценили ее внешность и характер. Маша стала постоянной участницей недель мод.
На одном из показов она познакомилась с Настасьей Самбурской. Поначалу девушки невзлюбили друг друга, но со временем стали близкими подругами, проводя вместе свободное время и работая над совместными проектами.
Мария Миногарова старалась заработать известность. Фото: соцсети Марии Миногаровой
От модельных подиумов к телевидению и кино
Постепенно Маша начала уставать от постоянных диет, кастингов и напряженного графика работы моделью. Она решила приостановить свою деятельность в мире моды и сосредоточиться на профессии телеведущей.
Отношения с родителями постепенно наладились. Она призналась, что с возрастом стала лучше понимать их и даже сделала несколько татуировок, одна из которых посвящена отцу.
В 2017 году Маша Миногарова стала гостьей шоу «Камеди Клаб». В том же году она приняла участие в интеллектуальном шоу «Где логика?», где ее напарницей стала Ида Галич — близкая подруга и успешный блогер. Соперниками девушек выступил комедийный дуэт «Сестры Зайцевы».
В октябре 2017 года Маша вместе с Настей Ивлеевой и Дакотой стала лицом рекламной кампании МАС, посвященной новой линейке помад Retro Matte Liquid Lipcolour. Девушки снялись в музыкальном видеоклипе, где примеряли на себя различные оттенки помады, дурачились и танцевали под песню Monatik.
В феврале 2018 года блогер стала жертвой пранка, организованного участниками проекта ChebuRussia TV. Жертвами розыгрышей также стали Наталья Краснова и Андрей Глазунов.
В июне 2018 года Маша стала гостьей юмористического шоу «Импровизация». Компанию ей составила Ида Галич. Вместе с Арсением Поповым и Антоном Шастуном девушки разыграли забавную сцену в рубрике «Дублер», где Маша и Ида предстали в роли соперниц, борющихся за внимание одного молодого человека.
В том же месяце Маша посетила «Кинотавр-2018». Ее появление на красной дорожке в черном струящемся платье привлекло внимание журналистов и звезд телевидения. Образ Маши был признан одним из самых стильных.
В июле на телеканале «Пятница!» стартовала программа «Орел и решка. Россия». Маша отправилась в Калининград, чтобы исследовать достопримечательности города. В отличие от соведущей Жанны Бадоевой, бюджет Маши был ограничен. Однако это не испортило ей настроение и не помешало насладиться путешествием.
Стремление к профессиональному росту привело Машу на актерские курсы к Юлии Ауг. Результаты обучения она продемонстрировала, снявшись в комедии «Марафон желаний», где ее партнерами по съемочной площадке стали Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев.
Следующей работой Маши в кино стала роль журналистки в триллере Андрея Загидуллина «Бег».
Участие в шоу Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги» стало для Маши увлекательным приключением, а проект «Богиня шопинга» позволил ей раскрыть свой талант ведущей.
Блог: искренность, юмор и проект «Я выше этого»
Параллельно с карьерой модели, телеведущей и актрисы Маша Миногарова развивает свой блог в социальных сетях. Она делится кадрами из закулисья модных показов и публикует видео, в которых открыто выражает свое мнение по различным вопросам. Искренность и чувство юмора быстро привлекли к ее аккаунту множество подписчиков.
В июле 2018 года Маша получила премию журнала Glamour в номинации «Дело года» за свой проект «Я выше этого». После одного из светских мероприятий, где Маша услышала нелестные комментарии о своем высоком росте (рост модели составляет 184 см, а вес — 58 кг), она запустила флешмоб, целью которого было привлечь внимание к тому, что высокий рост — это не недостаток. В ответ Маша получила тысячи сообщений с историями о том, как люди сталкиваются с нетерпимостью общества к нестандартной внешности.
Мария Миногарова не боялась пробовать себя в разной деятельности. Фото: соцсети Марии Миногаровой
Личная жизнь: романы, дружба и честные признания
К моменту участия в проекте «Топ-модель по-русски» Маша состояла в серьезных отношениях с молодым человеком по имени Артур и даже планировала выйти за него замуж. Артур легко отпустил ее на реалити-шоу, поставив лишь одно условие: Маша не должна стричь волосы. Прическа девушки практически не изменилась, но это не помогло сохранить отношения. Вскоре после завершения проекта пара рассталась.
Новым избранником Маши стал владелец ночного клуба Павел Алексеев. Они познакомились на рейв-вечеринке в клубе «Арма» и практически не расставались, сопровождая друг друга на важные мероприятия. Однако эти отношения, казавшиеся крепкими, в итоге распались.
В интервью Маша призналась, что никогда не стремилась к замужеству. Она рассказала о новом романе, но имя своего партнера не раскрыла.
В тот период времени ей оказывал большую поддержку Алексей Жидковский. Они часто проводили время вместе, посещали светские мероприятия, гуляли по городу, делились сокровенным. Однако со временем Маша устала от такого общения, признавшись, что ей больше импонирует формат «подруги на выходные».
В 2023 году в интервью Иде Галич в ее ютюб-шоу «Есть вопросики» Маша рассказала, что ее новый парень на самом деле не новый. Восемь лет назад у них уже были отношения, которые в итоге закончились расставанием. Спустя годы их пути вновь пересеклись.
На вопрос о детях Маша ответила однозначно: в ее планах их нет. Причиной этому являются не только ее жизненные установки, но и обстоятельства. В январе 2022 года Маша была вынуждена сделать аборт, так как заболела сальмонеллезом. Врачи настояли на прерывании беременности по медицинским показаниям. Стоит отметить, что ранее Маша перенесла операцию по удалению щитовидной железы, после чего врачи запретили ей рожать ребенка. Этот запрет был ограничен сроком в пять лет.
Участие в шоу «Сокровища императора»
В апреле 2024 года Маша стала участницей реалити-шоу «Сокровища императора». Ее появление в проекте вместе с давним другом Паруйром Хачатуровым произошло лишь в четвертом выпуске шоу, съемки которого проходили в Китае. Маша призналась ведущей Ольге Бузовой, что не является спортивным человеком и не любит соревнований. Однако она решилась на участие в проекте ради главного приза — 14 миллионов рублей.
Паруйр Хачатуров продемонстрировал базовые знания китайского языка. Маша же была уверена, что ее оптимизм и удача помогут им с достоинством пройти все испытания. В первых состязаниях ребятам сопутствовала удача, несмотря на происки других участников.
Прибытие их команды добавило проекту новую динамику. Их участие началось с четвертого выпуска, когда основные команды уже сформировались и адаптировались к условиям игры.Не обошлось и без конфликтов. Маша высказала Евгению Ершову свои претензии по поводу его поведения в коллективе. Блогер вел нечестную игру, рвал билеты с заданиями для соперников и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес других участников. Однажды Мария с партнером стали свидетелями нечестной игры блогера, и тогда Евгений пригрозил им черной меткой, если они не сохранят его секрет. Мария гневно отказалась и Ершов привел все свои угрозы в действие.
Позднее между ними вспыхнул настоящий конфликт. Именно Миногарова, единственная, смогла дать отпор Ершову и вступиться за Карину Кокс, которую он оскорблял ранее. И заявила ему, что не потерпит оскорблений в свой адрес.
«Мы путаем за этим столом честность с хамством. Это уже похоже на травлю. Здесь сидят мужчины, а оскорбляешь ты девочек! Играешь ты не по правилам, а когда тебе дают «черную кошку», ты орешь матом и устраиваешь истерик», — подчеркнула она.
В итоге мать Ершова, Елена Путылина, поддержала сына и вручила Миногаровой «черную кошку», чем окончательно прочертила линию раздора между командами.
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