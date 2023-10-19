«Такое пережить не хочу!»: участница шоу «Топ-модель по-русски» Маша Миногарова впервые призналась, что потеряла ребенка

34-летняя модель об этом поведала Иде Галич. Она стала героиней ее шоу «Есть вопросики». Миногарова также затронула и другую тему, которая для нее является болезненной. О детях она не мечтала. Но в 2022 году забеременела. Сохранить ребенка ей не удалось из-за болезни, которую она перенесла.

«Я подхватила сальмонеллез в Москве. Это страшная вещь, мучительная. И в это же время я узнала, что беременна. Но в связи с моими проблемами с щитовидкой это все очень осложнялось. Пришлось делать аборт. Я пила антибиотики, лысела, толстела. Это ужасно все, и пережить такое снова я не хочу», – поделилась Маша.

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