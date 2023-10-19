«Такое пережить не хочу!»: участница шоу «Топ-модель по-русски» Маша Миногарова впервые призналась, что потеряла ребенка

Маша Миногарова была участницей шоу «Топ-модель по-русски». Она потом смогла построить карьеру и не раз участвовала в показах. А в последние несколько лет Машу можно увидеть на тусовках. Она снимает свое шоу и демонстрирует не только знание трендов, но и свое чувство юмора. До недавнего времени ей не везло в любви. Но теперь у звезды есть таинственный бойфренд.
34-летняя модель об этом поведала Иде Галич. Она стала героиней ее шоу «Есть вопросики». Миногарова также затронула и другую тему, которая для нее является болезненной. О детях она не мечтала. Но в 2022 году забеременела. Сохранить ребенка ей не удалось из-за болезни, которую она перенесла.
«Я подхватила сальмонеллез в Москве. Это страшная вещь, мучительная. И в это же время я узнала, что беременна. Но в связи с моими проблемами с щитовидкой это все очень осложнялось. Пришлось делать аборт. Я пила антибиотики, лысела, толстела. Это ужасно все, и пережить такое снова я не хочу», – поделилась Маша.
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Маша Миногарова и Ида Галич. Фото: кадр из шоу «Есть вопросики»
С новым возлюбленным пока модель не планирует детей. Однако ранее она отмечала, что, возможно, и задумается над этим вопросом, когда ей будет 40 лет. Миногарова считает, что женщины уже пережили время, когда им постоянно говорили, что «часики тикают». Она намерена строить личную жизнь и дальше развиваться.