Мария Миногарова высказалась об участии в шоу «Сокровища императора»: «Меня это все вымотало»

Мария Миногарова, известная российская модель и участница проекта ТНТ «Сокровища императора», поделилась своими переживаниями и рассказала о нервном срыве, который произошел у нее на проекте. Причиной стало возмущение поведением одного из участников, Евгения Ершова, который, по словам Марии, держал в страхе всех остальных участников.

Мария была возмущена тем, что никто из мужчин не заступился за Карину Кокс, которую блогер в прошлом выпуске сильно оскорбил. В итоге Ершов накинулся и на саму Миногарову. Девушка не смогла терпеть такое отношение к себе, расплакалась и убежала. Успокаивать ее отправился ведущий шоу Михаил Галустян.

Мария Миногарова призналась, что плакала после этого всю ночь. Она также отметила, что ее эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Миногарова дала понять. что у нее нет желания оставаться на проекте.

«Меня это все вымотало, высушило, вынесло. Честно говоря, нет какого-то рвения стремиться дальше не имеется», - поделилась Мария Миногарова.

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Ведущая шоу Ольга Бузова поддержала Марию Миногарову в ее решении высказаться о том, что ей не нравится. Ведущая назвала модель сильной девушкой, несмотря на ее слезы.