«С тех пор не готовила ни разу»: Миногарова вспомнила, как ее первый кулинарный опыт чуть не обернулся пожаром

Ляйсан Утяшева пригласила модель и телеведущую Машу Миногарова в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка», но звездная гостья сразу заявила, что не умеет готовить, и даже хотела провести запись передачи без кулинарных действий.

Чтобы ее не подпускали к кухне, Мария рассказала яркую историю из своей жизни.

«Однажды я попыталась поразить свою первую любовь Вадика Аритова тем, как я умею готовить, — вспомнила Миногарова. — Налила полный вок масла, бросила в него мороженые овощи во льду и чуть не спалила квартиру. Причем таким тупым образом... На газовой печке, я их кинула туда, и ничего не происходит — я стою, готовлю. А когда все нагрелось, капельки такие: тык-тык-тык — и просто капля попадает в огонь, и там — бум! Слава богу, не взорвалось в бока. Взорвалось столбом огня до потолка. Огонь бьет, а там у нас «третий этаж» у квартиры из легких горючих материалов…» «И знаете, что я делаю? Я выключаю газ, а оно горит все равно. И я просто взяла эту сковороду с огнем, сняла с плиты и вот так села с ней на пол, чтобы огонь не доставал до потолка. А вот тут сидит моя первая любовь Вадик Аритов в полном шоке. А у меня фаер-шоу! Я с тех пор не готовила ни разу в этой жизни».

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