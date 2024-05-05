Духовный брат Миногаровой, который знает ее «вдоль и поперек»: что известно о Паруйре Арутюновиче из шоу «Сокровища императора»

Биография Паруйра Хачатурова, краснодарского предпринимателя, полна загадок и интересных фактов. Известность к нему пришла после участия в телевизионном шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Что же мы знаем о нем?
Детство и юность в Краснодаре
Паруйр Арутюнович (Хачатуров) родился 24 августа 1989 года в Краснодаре, в семье с русскими и армянскими корнями. Детство будущего бизнесмена прошло в самом центре города, на пересечении улиц Красной и Красноармейской. В 2003 году Паруйр был учеником 9-го класса школы № 3 Краснодара.
Развитие бизнес-проектов
Осенью 2018 года Паруйр Хачатуров стал индивидуальным предпринимателем, выбрав в качестве основной деятельности рекламную сферу. Его предпринимательский талант проявился в создании нескольких успешных проектов:
- Креативное сообщество Unique под руководством Паруйра.
- Abracadabra Creative Agency — агентство, специализирующееся на креативных решениях в области рекламы и маркетинга.
- reQUEtire famille — проект, подробности которого пока остаются загадкой.
- Кафе Ambre. Cafe. Bar — уютное заведение, ставшее популярным местом отдыха в Краснодаре.
Кроме того, Паруйр попробовал себя в роли виджея Geometria TV, демонстрируя свою многогранность и стремление к новым сферам деятельности.
Паруйр Хачутров получил известность после появления на ТНТ. Фото: соцсети Паруйра Хачатурова
Участие в бизнес-мероприятиях
Паруйр Хачатуров активно участвует в мероприятиях для предпринимателей, делясь своим опытом и знаниями. В июле 2022 года он выступил спикером на встрече «Своя среда», организованной Краснодарским краевым фондом развития бизнеса. А в сентябре 2023 года принял участие в сочинском мероприятии для предпринимателей «Мой лагерь».
Личная жизнь: дружба, увлечения и загадки
Паруйр не женат, подробности его личной жизни остаются в тайне. Известно, что с детства он дружит с Марией Миногаровой, известным блогером, диджеем и телеведущей. В доме краснодарского бизнесмена живет миниатюрный белый шпиц, часто появляющийся на фотографиях и рисунках в социальных сетях Паруйра. Хачатуров увлекается татуировками, которые украшают его руки.
Участие в шоу «Сокровища императора»
В апреле 2024 года Паруйр Хачатуров вместе с Марией Миногаровой присоединился к участникам шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Их появление в проекте состоялось в четвертом выпуске, вышедшем 7 апреля. Краснодарский предприниматель поприветствовал ведущих и соперников фразой на китайском языке, сразу же создав интригу вокруг своей персоны.
Миногарова представила Паруйра как брата по духу, друга и в целом очень близкого человека. Она сказала, что они знают друг друга «вдоль и поперек».
«А что мы будем делать на любой из китайских улиц, это уже совсем другая история», — заявила Мария.
Такое эффектное появление и последующее заявление породило множество слухов об их романе. Но пока пара до сих пор себя не выдала. К тому же слово «брат», пусть и по духу, намекает нам, что Хачатуров остается у Миногаровой во френд-зоне.
По итогам первого выпуска с участием Паруйра и Марии они не оказались ни среди лидеров, ни в числе аутсайдеров. Борьбу за главный приз в один миллион юаней продолжили, а проект покинули Олег и Александра Верещагины, ранее дважды занимавшие первое место.
Паруйра Хачатурова и Марию Миногарову подозревали в романе. Фото: соцсети Паруйра Хачатурова
Паруйр Хачатуров: бизнесмен, креативщик и путешественник
Паруйр Хачатуров — яркий пример современного предпринимателя, успешно реализующего свои идеи в различных сферах деятельности. Его креативный подход к бизнесу, активная жизненная позиция и стремление к саморазвитию делают его заметной фигурой в краснодарском бизнес-сообществе.
Участие в шоу «Сокровища императора» стало еще одним подтверждением его многогранности и готовности к новым вызовам.