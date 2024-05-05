Духовный брат Миногаровой, который знает ее «вдоль и поперек»: что известно о Паруйре Арутюновиче из шоу «Сокровища императора»

Участие в бизнес-мероприятиях

Паруйр Хачатуров активно участвует в мероприятиях для предпринимателей, делясь своим опытом и знаниями. В июле 2022 года он выступил спикером на встрече «Своя среда», организованной Краснодарским краевым фондом развития бизнеса. А в сентябре 2023 года принял участие в сочинском мероприятии для предпринимателей «Мой лагерь».

Личная жизнь: дружба, увлечения и загадки

Паруйр не женат, подробности его личной жизни остаются в тайне. Известно, что с детства он дружит с Марией Миногаровой, известным блогером, диджеем и телеведущей. В доме краснодарского бизнесмена живет миниатюрный белый шпиц, часто появляющийся на фотографиях и рисунках в социальных сетях Паруйра. Хачатуров увлекается татуировками, которые украшают его руки.

Участие в шоу «Сокровища императора»

В апреле 2024 года Паруйр Хачатуров вместе с Марией Миногаровой присоединился к участникам шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ. Их появление в проекте состоялось в четвертом выпуске, вышедшем 7 апреля. Краснодарский предприниматель поприветствовал ведущих и соперников фразой на китайском языке, сразу же создав интригу вокруг своей персоны.

Миногарова представила Паруйра как брата по духу, друга и в целом очень близкого человека. Она сказала, что они знают друг друга «вдоль и поперек».

«А что мы будем делать на любой из китайских улиц, это уже совсем другая история», — заявила Мария.

Такое эффектное появление и последующее заявление породило множество слухов об их романе. Но пока пара до сих пор себя не выдала. К тому же слово «брат», пусть и по духу, намекает нам, что Хачатуров остается у Миногаровой во френд-зоне.

По итогам первого выпуска с участием Паруйра и Марии они не оказались ни среди лидеров, ни в числе аутсайдеров. Борьбу за главный приз в один миллион юаней продолжили, а проект покинули Олег и Александра Верещагины, ранее дважды занимавшие первое место.