Стала совсем «прозрачной»: Алана Мамаева рассказала, почему резко похудела до 46 кг

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева оправдалась после резкого похудения.
Алана Мамаева призналась, что весила 46 килограммов. Однако она смогла набрать четыре килограмма к своему модельному росту.
Оказалось, у Мамаевой был временный сбой в организме. Поэтому знаменитость призвала не паниковать и не переживать за нее.
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«Я всегда была худенькой, но в этот раз вес упал до 46 кг. Сейчас я уже 50 кг! Поэтому не переживайте. Со мной все в порядке, анализы идеальные, я здорова. Просто был временный сбой в организме, такое бывает!», – рассказала Алана Мамаева в своем микроблоге.
Худая Алана Мамаева. Фото: соцсети
Напомним, ранее экс-возлюбленный Аланы Мамаевой – Павел Мамаев – оправдался за крошечные алименты для дочери.