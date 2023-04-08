Стала совсем «прозрачной»: Алана Мамаева рассказала, почему резко похудела до 46 кг

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева оправдалась после резкого похудения.

Алана Мамаева призналась, что весила 46 килограммов. Однако она смогла набрать четыре килограмма к своему модельному росту.

Оказалось, у Мамаевой был временный сбой в организме. Поэтому знаменитость призвала не паниковать и не переживать за нее.

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