«Какие-то дегенераты попадаются»: Алана Мамаева не может обустроить свою личную жизнь

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева – Алана Мамаева – заявила, что не может найти себе жениха. Знаменитости все время попадаются не те.

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«У меня есть ухажеры. Но я настолько вижу наперед, что не хочу заходить в отношения. То есть заранее прогнозирую, что с этим человеком отношения закончатся по такому-то сценарию. Вижу это в каждом его движении, сообщении… Пока какие-то дегенераты попадаются, правда», – отметила Мамаева в своем микроблоге.