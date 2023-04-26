«Какие-то дегенераты попадаются»: Алана Мамаева не может обустроить свою личную жизнь

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева – Алана Мамаева – заявила, что не может найти себе жениха. Знаменитости все время попадаются не те.
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«У меня есть ухажеры. Но я настолько вижу наперед, что не хочу заходить в отношения. То есть заранее прогнозирую, что с этим человеком отношения закончатся по такому-то сценарию. Вижу это в каждом его движении, сообщении… Пока какие-то дегенераты попадаются, правда», – отметила Мамаева в своем микроблоге.
Также Мамаева рассказала, что именно ей не нравится в потенциальных женихах.
«Если хочешь подарить цветы, у меня в шапке профиля есть номер директора. Свяжись с ним, передай цветы – вот ты их и подарил. Мне сразу хочется таких мужчин послать, чем, собственно, и занимаюсь», – добавила Алана.
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