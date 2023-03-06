Алана Мамаева о бывшем муже: «Сын знает, что Паша от него отказался, и называет его предателем»

Модель Алана Мамаева с громким скандалом на глазах у всей страны разводилась с мужем, известным футболистом Павлом Мамаевым. В этом браке она родила дочку Алису. Когда же выходила замуж за Мамаева, тот обещал воспитывать ее сына Алекса от первого брака как родного.
Но после развода Мамаев от Алекса отказался.
«Алекс знает, что Паша от него отказался. Он постоянно называет его «предатель». Это произошло само собой. Он это слово внушил и Алисе в голову», — поделилась Алана Мамаева.
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Брюнетка добавила, что они с Павлом Мамаевым сначала не рассказывали детям о разводе, стараясь беречь их психику. Алана просто перебралась с наследниками в Москву из Краснодара, где тогда жила семья. Но из-за жутких скандалов между Павлом и Аланой пришлось посвятить в детали развода и малышей.
По материалам YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»