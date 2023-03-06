Алана Мамаева о бывшем муже: «Сын знает, что Паша от него отказался, и называет его предателем»

Модель Алана Мамаева с громким скандалом на глазах у всей страны разводилась с мужем, известным футболистом Павлом Мамаевым. В этом браке она родила дочку Алису. Когда же выходила замуж за Мамаева, тот обещал воспитывать ее сына Алекса от первого брака как родного.

Но после развода Мамаев от Алекса отказался.