Алана Мамаева высказалась о финансовой поддержке со стороны бывшего мужа

Похоже, что тема с алиментами по-прежнему вызывает у Аланы негативные эмоции.

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Бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева занимается воспитанием их общей дочери Алисы. Но, по словам самой девушки, получает довольно скромную финансовую поддержку от отца своего ребенка.

На днях Алана рассказала в своем блоге о том, что алиментов бывшего супруга не хватает даже на услуги стоматолога. Не то чтобы модель жаловалась. Девушка просто ответила на вопрос подписчицы о том, помогает ли Павел финансово.