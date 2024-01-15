«Сам решил платить по 10 тысяч рублей»: Алана Мамаева – об алиментах Павла Мамаева дочери

Футболист Павел Мамаев снова угодил в скандальную историю. Как написали журналисты, он устроил дебош на борту самолета.
Вместе со своей женой Надеждой Санько и маленьким сыном Тимофеем Павел собирался вылететь из Москвы в Дубай в 4. 45 утра, но из-за технической неисправности воздушного судна рейс задержали до 23. 30 ночи. Нарушение планов не на шутку разозлило футболиста и его супругу.
Как сообщил Telegram-канал Mash, после того, как пассажиры стали выходить из самолета, Павел заявил, что не покинет борт, пока ему не предоставят коляску для ребенка. При этом спортсмен кричал и нецензурно выражался. Однако, как рассказал сам спортсмен, никаких криков и матов не было, а он спокойно попросил коляску.
Получается, что футболист очень переживал из-за условий для младшего ребенка. А что же его старшие дети – дочь Алиса и сын Аланы Мамаевой от первого брака Алекс, к которому спортсмен относился как к родному, правда, так и не усыновил официально?
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Как рассказала Алана Teleprogramma.pro, Павел не помогает детям, не общается с ними и даже не поздравил с Новым годом. А о финансовом вопросе и говорить не приходится.
«Сумма алиментов, которую платит Павел, - 10 000 рублей с копейками. Суд постановил, что он должен был выплачивать 1/6 от своих доходов. И в какой-то момент Павел сам решил присылать по 10 000 рублей. Ему их суд не назначал. Павел вдруг решил, что безработный и будет платить вот столько», - пояснила Алана.
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: соцсети Надежды Санько
- А вы собираетесь добиваться того, чтобы сумма алиментов увеличилась?
- Нам нужно собрать необходимые документы и снова обращаться в суд. Мы просто еще не занимались этим вопросом.
Несмотря на отсутствие помощи со стороны бывшего мужа, Алана стремится поднять детей сама. По словам Аланы Мамаевой, она зарабатывает благодаря рекламе в соцсетях и продажи онлайн-гида по пластическим хирургам.
Напомним, Павел и Алана Мамаевы прожили в браке восемь лет, а развелись в апреле 2021 года. Одной из причин расставания пары стало увлечение футболиста испанской моделью Ирен Гарсиа. Однако в итоге он женился на бывшей приятельнице Аланы Надежде Санько.