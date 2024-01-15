«Сам решил платить по 10 тысяч рублей»: Алана Мамаева – об алиментах Павла Мамаева дочери

Футболист Павел Мамаев снова угодил в скандальную историю. Как написали журналисты, он устроил дебош на борту самолета.

Вместе со своей женой Надеждой Санько и маленьким сыном Тимофеем Павел собирался вылететь из Москвы в Дубай в 4. 45 утра, но из-за технической неисправности воздушного судна рейс задержали до 23. 30 ночи. Нарушение планов не на шутку разозлило футболиста и его супругу.

Как сообщил Telegram-канал Mash, после того, как пассажиры стали выходить из самолета, Павел заявил, что не покинет борт, пока ему не предоставят коляску для ребенка. При этом спортсмен кричал и нецензурно выражался. Однако, как рассказал сам спортсмен, никаких криков и матов не было, а он спокойно попросил коляску.