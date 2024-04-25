«Намеренно завышает тембр голоса»: Анатолий Цой назвал имя Матрешки из шоу «Маска»

Несмотря на неоднократное попадание в номинацию на выбывание, Матрешка остается самой «живучей» героиней шоу «Маска» на канале НТВ. С момента своего первого появления в проекте она покорила сердца ведущего и жюри. Так, представители жюри восхитились ярким костюмом персонажа. А Вячеслав Макаров назвал Матрешку расписным шедевром и «киндер-сюрпризом».

Версия зрителей и жюри

Правда, сама героиня призналась, что «киндеров» у нее не много. Она не является многодетной матерью. Не отличается такой же скромностью, как ее героиня, и несмотря на амплуа простушки, на самом деле является сложной и многогранной личностью.