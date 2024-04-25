«Намеренно завышает тембр голоса»: Анатолий Цой назвал имя Матрешки из шоу «Маска»

Несмотря на неоднократное попадание в номинацию на выбывание, Матрешка остается самой «живучей» героиней шоу «Маска» на канале НТВ. С момента своего первого появления в проекте она покорила сердца ведущего и жюри. Так, представители жюри восхитились ярким костюмом персонажа. А Вячеслав Макаров назвал Матрешку расписным шедевром и «киндер-сюрпризом».
Версия зрителей и жюри
Правда, сама героиня призналась, что «киндеров» у нее не много. Она не является многодетной матерью. Не отличается такой же скромностью, как ее героиня, и несмотря на амплуа простушки, на самом деле является сложной и многогранной личностью.
Представители жюри предположили, что под маской Матрешки могут скрываться фигуристка Алина Загитова, оперная дива Аида Гарифуллина, певица Тося Чайкина. А вот фантазия зрителей разыгралась не на шутку!
Так, среди зрительских версий гуляют предположения о певице Надежде Бабкиной, актрисе Валерии Ланской, артистке Екатерины Гусевой, оперной диве Светланы Светиковой и так далее.
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Анатолий Цой (TSOY). Фото: личный архив певца
Предположение Анатолия Цоя (TSOY)
У победителя первого сезона шоу «Маска», певца Анатолия Цоя (TSOY) тоже имеется своя версия, которой он и поделился с Teleprogramma.pro.
«Как и всегда в «Маске» герои раскрываются с самых необычных сторон. Матрешка интригующая!
Кажется, что это молодая певица, но с сильным тембром голоса, который она намеренно завышает. Предположу, что это могла бы быть Бьянка или Мэри Гу», - расставил все точки над I Анатолий Цой.